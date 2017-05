Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaan kanavan museon ylläpitäjä on nyt Mobilia Suomen kanavamuseoiden ylläpito on siirtynyt auto- ja tieliikennealan erikoismuseo Mobilialle. Kanavamuseoita on kaikkiaan viisi, joista Lappeenrannassa toimii Saimaan kanavan museo. Kanavamuseoita on ylläpitänyt Liikennevirasto, joka on edelleen niiden omistaja. Ylläpitovastuu siirtyi Mobilialle Liikenneviraston kilpailutuksen kautta 15. toukokuuta. Mobilian tehtävänä on koordinoida kanavamuseoiden toimintaa sekä huolehtia niiden avoinna pidosta. — Tuotamme tämän Liikennevirastolle palveluna. Käytännössä juuri mikään ei ainakaan toistaiseksi muutu, kertoo Mobilian apulaisjohtaja Elina Ijäs. Hänen mukaansa Mobilia tekee kanavamuseoissa Liikenneviraston tapaan yhteistyötä paikallisten yhteistyökumppanien kuten yrittäjien kanssa. Kanavamuseoille kehittämissuunnitelmat Liikenneviraston ja Mobilian tekemä palvelusopimus on voimassa viisi vuotta. Liikenneviraston tiedotteen mukaan voimassaoloaikana tehdään myös museoita koskevat kehittämissuunnitelmat. Mobilia toimii Kangasalalla, missä sillä on Autokylä ja siellä pysyviä ja vaihtuvia näyttelyitä ja muita palveluita.. Liikenneviraston kanavamuseoita ovat Saimaan kanavan museo Lappeenrannassa, Taipaleen kanavamuseo Varkaudessa, Varistaipaleen kanavamuseo Heinävedellä, Jakokosken kanavamuseo Kontiolahdella sekä Herraskosken kanavamuseo Virroilla. Kesäisin avoinna olevat kanavamuseot sijaitsevat historiallisesti ja matkailullisesti arvokkaissa kanavakiinteistöissä. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/26/Saimaan%20kanavan%20museon%20yll%C3%A4pit%C3%A4j%C3%A4%20on%20nyt%20Mobilia/2017122298754/4