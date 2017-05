Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPa poimi Ahti Oksasen Pohjois-Amerikasta — hyökkääjä on valmentaja Lehterälle tuttu Bluesin junioreista. Katso video! SaiPa ja laitahyökkääjä Ahti Oksanen ovat tehneet ensi kauden kattavan sopimuksen. SaiPalla on lisäksi optio seuraavasta kaudesta. Kirkkonummella kasvanut ja Espoossa junioriuransa pelannut Oksanen tulee SaiPaan AHL:n Hartford Wolf Packista, mutta viime kaudella hän pelasi pääosin ECHL:n Greenville Swamp Rabbitsissa. Tehoja syntyi lähes piste per peli keskiarvolla. Oksasen, 24, pelaajatarina ei ole ihan tavanomainen. Ensimmäiset juniorivuotensa hän pelasi hyökkääjänä, mutta C-juniorina valmentaja teki hänestä puolustajan. — Valmentaja tuli kesken pelin kertomaan, että nyt koitat pakkina. Se meni niin hyvin, että olinkin sitten puolustaja koko junioriurani. A-nuorissa Espoon Bluesissa Oksanen oli kaudella 2011—2012 sarjan kolmanneksi tehokkain puolustaja (14+25=39) ja hänet palkittiin Raimo Helminen -palkinnolla sarjan parhaasta teholukemasta (+42). Oksanen lähti puolustajana Pohjois-Amerikan yliopistosarjaan ja pelasi Boston Universityssä 2012—2016. — Kahden kauden jälkeen valmentaja David Quinn ilmoitti, että hän siirtää minut hyökkääjäksi. Kaikki vahvuuteni tulevat kuulemma paremmin esiin hyökkääjänä. En ollut hirveän innoissani muutoksesta siinä iässä, mutta valmentaja oli päätöksensä tehnyt, Oksanen sanoo. — Ensimmäisessä pelissä tein neljä maalia ja sen jälkeen ei ole tarvinnut katsoa taaksepäin. Valmentaja oli oikeassa. Seuraavan kauden Oksanen pelasi 2015 NHL:ään toisena varatun Jack Eichelin kanssa samassa ketjussa. Suomalainen oli 25:llä maalillaan joukkueensa toiseksi paras maalintekijä Eichelin jälkeen. SaiPan päävalmentaja Tero Lehterän mukaan Oksanen on nälkäinen ja kovan vaatimustason mies. — Ahti pelaa molempiin suuntiin kurinalaisesti. Hän tuo myös hyökkäyssuuntaan kokoa (191 cm/94 kg) ja käsiä esimerkiksi ylivoimapeliin, SaiPan urheilujohtaja Antti Tuomenoksa puolestaan kuvaa. Oksanen itse listaa vahvuuksikseen suuren kokonsa ja peliälynsä. — Kaikista suurin vahvuuteni on kuitenkin laukaus ja maalinteko. Innokas kalamies Oksanen on harjoitellut SaiPan mukana kuluvan viikon ajan. — Ensifiilikset SaiPasta ja joukkueesta on todella hyvät. Koko organisaatio on ottanut todella hyvin vastaan ja kaikki ovat olleet todella mukavia. Se helpottaa aina sopeutumista. Lue koko uutinen:

