Etelä-Saimaa: Pietarissa luodataan rajan ylittävää yhteistyötä — Saimaa Sinfonietta esiintyy seminaarin jälkeen Pietarissa on tänään perjantaina väkeä Kaakkois-Suomesta luotaamassa rajan ylittävää talousyhteistyötä ennen, nyt ja tulevaisuudessa. Foorumina on Suomi 100 -juhlavuoden kunniaksi järjestetty seminaari.Sata vuotta suomalais-venäläistä talousyhteistyötä -nimisen seminaarin järjestäjiä ovat Etelä-Karjalan liitto, Etelä-Savon maakuntaliitto ja Lappeenrannan teknillinen yliopisto.Seminaariin on kutsuttu rajan ylittävän liiketoiminnan parissa toimivia yrittäjiä ja asiantuntijoita sekä sidosryhmien edustajia Pietarin ja Kaakkois-Suomen alueelta. Seminaari pidetään Pietarin Suomi-talossa.Seminaarin jälkeen Etelä-Karjalan liitto ja Etelä-Savon maakuntaliitto järjestävät konsertin Pietarin suomalaisessa Pyhän Marian kirkossa. Iltakonsertissa esiintyy Saimaa Sinfonietta eli Lappeenrannan ja Mikkelin kaupunginorkesterit.Myöhemmin illalla Saimaa Sinfonietta -orkesterista koottu seitsemänhenkinen Saimaa Combo esiintyy pietarilaisessa Dizzy-klubissa. Kyseessä on kokoonpanon ensiesiintyminen. Lue koko uutinen:

