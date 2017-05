Uutinen

Etelä-Saimaa: Muutamalle kesäleirille ehtii vielä ilmoittautua Täyttä alkaa olla, mutta muutamaan paikkaan vielä mahtuu. Näin voisi kiteyttää koululaisten kesätekemistarjonnan tilanteen Etelä-Karjalassa. Esimerkiksi heti kesäkuun alussa järjestettäville Lappeenrannan ja Imatran tiedeleireille mahtuu vielä. Niille pitää kuitenkin ilmoittautua viimeistään ensi viikon maanantaina. Lappeenrannassa tiedeleireilee vähintään kaksi ryhmällistä 8 — 12-vuotiaita, Imatralla vähintään yksi ryhmällinen. — Jos tulijoita on, niin kumpaankin kaupunkiin saadaan järjestetyksi vielä vielä yhdet ryhmät, kertoo Ritva Oravuo, leirejä järjestävän Etelä-Karjalan kesäyliopiston koulutussuunnittelija. Lappeenrannan leiri järjestetään kesäkuun 5. — 9. päivä, Imatran 12. — 16. kesäkuuta. Myös kuvataidekoulun järjestämällä Majaleirillä on vielä tilaa. Kesäkuun viidentenä alkava leiri tarjoaa 7 — 11-vuotiaille muun muassa majanrakennusta ja arkkitehtuuri- sekä ympäristötaiteen tekemistä. Kesäkipinöitä ja kokkikouluja Myös Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiiri Eksote järjestää lapsille puuhaa. Se pistää Etelä-Karjalan perhetyön kehittämisyhdistyksen kanssa pystyyn alakouluikäisille tarkoitettuja Kesäkipinöitä eri puolilla kaupunkia. Ennakkoilmoittautumisia ei tarvita, ja kolmituntisessa tapahtumassa voi viipyä myös osan aikaa. Kesäkipinöitä järjestetään Lauritsalan koululla 7. ja 8. kesäkuuta, Kesämäen koululla 14. ja 15. kesäkuuta, ja Skinnarilan koululla 21. ja 22. kesäkuuta. Jokainen tapahtuma kestää aamukymmenestä iltapäiväyhteen. Eksoten kotitalous- ja ravitsemusneuvonta järjestää alakoululaisille kaksipäiväisiä kokkikouluja. Kesäkuun 8. ja 14. päivä alkaviin kouluihin voi vielä ilmoittautua. Golfin lajileirille ja seurakunnan kesäkerhoihin voi vielä kysellä paikkaa Lappeenrannan nuorisotoimen kesäleirit ovat täynnä. Täynnä ovat myös nuorten kaupunkityöpaja, sekä kesäleiri Asinsaaren leirikeskuksessa. Etelä-Karjalan liikunta ja urheilu -yhdistyksen golf-lajileirillä on vielä pari paikkaa, muut ovat täynnä. Myös suurin osa Lappeenrannan evankelis-luterilaisten seurakuntien kesäleireistä on täynnä. Muutamalle kuitenkin mahtuu vielä. Tilaa on kesäkuussa järjestettävällä 7—14-vuotiaiden poikien leirillä, heinäkuun perheleirillä sekä elokuussa järjestettävällä lasten ja isovanhempien yhteisleirillä. Myös 7 — 8. elokuuta pidettävälle luontoleirille mahtuu vielä. Seurakuntien kesäkerhoihin voi vielä kysellä peruutuspaikkoja sähköpostitse, kunhan toimii mahdollisimman pian - eli käytännössä tänään perjantaina. Lue koko uutinen:

