Etelä-Saimaa: Lappeenrannan keskustaan tuli vuodessa kuusi prosenttia lisää elinvoimaa Lappeenrannan keskustan elinvoimaisuus on lisääntynyt, osoittaa tuore selvitys. Siinä käytetty keskustan elinvoimaluku kasvoi Lappeenrannassa 6,1 prosenttia vuodessa. Se on kolmanneksi suurin nousu 14 kaupungin vertailussa. Lappeenrannan keskustan elinvoimalukuun toi nostetta pääasiassa tyhjien liiketilojen väheneminen, kertoo Lappeenrannan kaupunkikeskusta — Lakes ry:n toiminnanjohtaja Johanna Ruotsi. Tyhjiä liiketiloja oli tämän vuoden huhtikuun lopulla 19 vähemmän kuin viime vuonna, jolloin Lappeenrannan keskustan liikkeet muuttivat aktiivisesti paikasta toiseen, monet Isoon-Kristiinaan. Muutostila on Ruotsin mukaan edelleen päällä, semminkin kun myös keskustan uudisrakentaminen jatkuu. — Keskustan vanhat kauppakeskukset ovat olleet haaste, hän toteaa. Kaupunkikeskustojen elinvoiman selvitti asiantuntija Martti Wilhelms Elävät kaupunkikeskustat ry:n tilaamassa tutkimuksessa. Siinä oli mukana kaikkiaan 25 kaupunkia. Elinvoimaluvun muutoskehitys vuoden aikana on laskettu 14 kaupungista. Yhdeksässä kaupungissa luku on kasvanut, viidessä laskenut. Paras nousu oli Turun 10,1 prosenttia. Lue koko uutinen:

