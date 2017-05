Uutinen

Etelä-Saimaa: Koivun siitepölyä on runsaasti ilmassa Kaakkois-Suomen alueella Koivun kukinta on voimistunut Kaakkois-Suomessa, minkä vuoksi siitepölyä on ilmassa erittäin paljon. Etelä-Karjalan Allergia- ja ympäristöinstituutin mukaan koivun jatkuu ja siitepölymäärien odotetaan vaihtelevan runsaista erittäin runsaisiin. Mahdolliset sateet laskevat siitepölyn määrää hetkellisesti. Lue koko uutinen:

