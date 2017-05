Uutinen

Etelä-Saimaa: Pientä hikeä päälle raikkaassa ulkoilmassa – Kimpisen urheilukentän uudella ulkokuntoilupaikalla voi treenata oman kehon painolla tai painopakkalaitteilla PEPO Lappeenrannan jalkapalloilija Paavo Kurkaa huhkii kevyttä omatoimitreeniä Kimpisen urheilukentän edustalle nousseessa ulkokuntokeskuksessa. — Pientä hikeä päälle ennen allasta. Ei ole mitään sen ihmeempää ohjelmaa, vähän lihasten aktivointia, hän kertoo. Kurkaa on potenut alkukaudella pientä pohjevammaa. Jalkaansa hän on kuntouttanut vesijuoksulla. Puolitoista viikkoa sitten avatussa ulkokuntokeskuksessa hän jumppasi toista kertaa. — Tykkään tästä, kun pääsee ulkona raittiissa ilmassa tekemään vähän jonkinnäköistä voimaharjoitusta. Kyllähän tämä on ihan hieno systeemi. Kimpisen uusi kuntoilupiste muodostaa urheilukentän piha-alueelle oman lähiliikuntapaikkansa viereisten tenniskenttien, lentopallo- ja koripallokentän kanssa. Talvella asfalttisten tenniskenttien päällä on kaukalo. Maanrakentamis- ja pohjatöineen kuntoilupiste maksoi yhteensä noin 65 000 euroa. Viereen rakennettiin painonnostolava, johon tulee jalkakyykkytelineet ja irtotangot lähinnä yleisurheilijoiden voimaharjoittelua varten. — Meillä on vakaa aikomus, että näitä samantyyppisiä kuntoiluvälineitä asennettaisiin pääurheilukeskuksiin kolmesta viiteen kappaletta. Mieleen tulevat ainakin Lauritsalan urheilukenttä, Sammonlahden urheilukentät ja Joutsenon urheilukeskus, Lappeenrannan liikuntatoimenjohtaja Ilkka Oksman suunnittelee. Kimpisen kuntoilualueella on crossfit-teline, jossa voi muun muassa kiipeillä, vetää leukaa ja tehdä erilaisia muita lihaskuntoharjoitteita oman kehon painolla. Kiipeämistä varten telineessä on riippuköydet, mutta siihen tulee myös vaakatasossa olevat voimaköydet. Vieressä on penkkipunnerruslaite, jalkakyykky-, vatsa-, selkä- ja dippiteline sekä vetolaite. Laitteissa on siirrettävä painopakka, joten niillä voi harjoitella joko kevyemmillä tai raskaammilla painoilla. Oksmanin mukaan ulkokuntoilupaikka on tarkoitettu aikuisille aktiivikuntoilijoille. — Ne soveltuvat nimenomaan aikuisille. Ei kuntosalissa yleensäkään lasten ja nuorten kannata vielä käydä. Mutta laitteet soveltuvat myös ihan aloittelijoille. Ne monipuolistavat urheilukeskusten käyttöä, kun voi harjoittaa myös lihasvoimaa. Kuntoilupiste on tarkoitettu ympärivuotiseen käyttöön. Laitteet ovat kiinteitä, ja syksyn saapuessa niitä ei tarvitse purkaa. — Mitä muualla Suomessa on vastaavia tehty, niitä käytetään myös talvella. Varmasti tätäkin käytetään myöhään syksyyn. Kun Myllysaareen tulivat laitteet, ihmiset niitä käyttivät talvellakin. Kuntoilupaikalle laitetaan valaistus erikseen, joten siinä voi käydä myös talvella, Oksman kertoo. Lue koko uutinen:

