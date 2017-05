Uutinen

Etelä-Saimaa: Marian aukio kohenee kesäkuntoon — Aukiolle tulee ehkä jo ensi viikolla istutuksia Marian aukio Lappeenrannan keskustassa ehostetaan lopulliseen kesäkuntoonsa todennäköisesti ensi viikon loppupuolella. Aukiolle tulee silloin 13 terrakotan ruskeaa istutusastiaa. Niihin istutetaan pylväspihlajat ja kesäkukkia. Lappeenrannan kaupunginpuutarhuri Hannu Tolonen sanoo, että istutusastiat on suunniteltu erikseen Marian aukiolle, sillä miltään valmistajalta ei löytynyt valmiina sopivia siirrettäviä astioita. Tämän vuoksi istutusastioiden tulo myös hieman viivästyi. Niiden piti alun perin olla koristamassa keskustaa jo toukokuun puolivälissä. Astiat näyttävät suurilta kukkaruukuilta. Ne ovat noin metrin korkuisia ja halkaisijaltaan samansuuruisia. Astioiden lisäksi aukiolle tuodaan penkkejä. Penkkejä tulee kaikkiaan seitsemän, ja osa niistä on jo tuotu paikalleen. Penkit ovat normaaleja puistonpenkkejä kookkaampia, sillä ne ovat noin 3 metriä pitkiä. Ensi kesänä lehmuksia Tänä kesänä Marian aukiolle ei tule enää muita muutoksia, mutta Esimerkiksi Lappeefestin aikana aukion koristeita siirrellään tarpeen mukaan. Lappeefest järjestetään kesäkuun puolivälissä. Kun entisen Koulutalon kohdalla oleva rakennustyömaa ensi vuonna valmistuu, paikalle tuodaan kuusi istutusastiaa lisää. Lisäksi Keskuspuiston puoleiselle laidalle istutetaan kuusi lehmusta. Hannu Tolonen sanoo, että aukio haluttiin alkuperäisessä suunnitelmassa pitää pelkistettynä. Näin on myös toimittu. — Sinne ei tule mitään ylimääräistä. Lue koko uutinen:

