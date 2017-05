Uutinen

Etelä-Saimaa: Lemiltä useita havaintoja savusta — kyseessä jo tiedossa ollut palo Vekaranjärven ampuma-alueella Etelä-Karjalan pelastuslaitos on saanut tänään useita savuhavaintoja, jotka ovat peräisin Pahkajärven ampuma-alueelta Vekaranjärveltä. Havaintoja tuli esimerkiksi Lemiltä kolme kappaletta. Eilen myös palolento havaitsi Kouvolassa savua, jonka tarkistuksen jälkeen todettiin tulevan Vekaranjärveltä. Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan pelastuslaitoksilta kerrotaan, että varuskunnan ampuma-alueen kytöpalo on tiedossa, mutta pelastuslaitos ei voi tehdä palolle mitään sen sijainnin takia. Varuskunta hoitaa asiaa itse. Pelastuslaitoksen mukaan palot ampuma-alueella ovat lähes jokakesäinen ilmiö. Etelä-Karjalan pelastuslaitos toivoo, että savusta huolestunut ilmoittaja menisi katsomaan, mistä savu tulee. Näin ainakin keväällä, jolloin ilmassa on monenlaisia savuja. Turhia ilmoituksia pelastuslaitos ei toivo, sillä silloin yksiköt saattavat olla kiinni niiden tarkastuksissa, kun todellinen tarve iskee. Lue koko uutinen:

