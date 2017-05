Uutinen

Etelä-Saimaa: Lappeenrannan omalle kahvimerkille tehtaanmyymälä ja kahvila yhdessä Kafe Silmun kanssa Satamatielle Kesäkuun alussa Lappeenrannan linnoituksen kärjessä sijaitseva pienpaahtimo Lehmus Roastery laajentaa toimintaansa. Satamatie 6:ssa sijaitsevaan paahtimoon tulee tehtaanmyymälä ja kahvila, jonka Lehmus Roastery avaa yhdessä lappeenrantalaisen Kafe Silmun kanssa. Silmu siirtää toimintansa Kauppakadun ja Ainonkadun kulmasta Satamatielle. Paahtimon tehtaanmyymälälle on Lehmus Roasteryn markkinointijohtajan Arttu Muukkosen mukaan selvää tilausta. — Lähes joka päivä ovelle on käynyt joku kysymässä, voiko täältä ostaa kahvia. Kesäkuun alusta sitten voi, Muukkonen sanoo. Tehtaanmyymälä ei kuitenkaan tässä tapauksessa tarkoita, että kahvipaketin hinta olisi siellä halvempi kuin kaupoissa. — Emme voi polkea hintoja kauppiaiden kustannuksella, mutta teemme koko ajan testipaahtoja, ja näitä testien tuloksia voi saada halvemmalla, Muukkonen sanoo. Kafe Silmu saa lisää asiakaspaikkoja Kafe Silmun omistajalla Rebecca Lehtomäellä on ollut positiivinen ongelma nykyisen kahvilansa kanssa: hän tarvitsisi lisää asiakaspaikkoja. — Kun näin makasiinitilan ensimmäistä kertaa, ajattelin että tänne kuuluisi kahvila. Kun Lehmus Roastery halusi laajentaa toimintaansa, oli muutto ja yhteistyö selviö, Lehtomäki kertoo. Kahvilan asiakkaat pääsevät herkuttelun lisäksi seuraamaan, miten kahvia paahdetaan, sillä paahtimon seiniä puretaan uudistuksen yhteydessä. Satamatie 6 on maanantaista torstaihin ja lauantaisin auki klo 10—18, perjantaisin klo 10—20 ja sunnuntaisin 12—18. Kahvila-paahtimo-tehtaanmyymälä aikoo olla auki myös talvella. Myös Arttu Muukkosen ja Samu Koskisen Hito hyvä -brändin ostoskeskus siirtyy Satamatie 6:een. Hito hyvä -tuotteita saa kuitenkin edelleen myös Karjala-kaupasta, Pusupuiston kioskista sekä sataman mutterikioskista. Makasiinin toiminta kootaan yhteisten Satamatie 6:n verkkosivujen alle. — Makasiinissa on todennäköisesti mahdollista myös järjestää yksityistilaisuuksia. Sinne rakentuu 150 neliön tila, Muukkonen toteaa. Kahvilan, paahtimon ja tehtaanmyymälän avajaisia juhlitaan sunnuntaina 4.6. kello 12 alkaen. Avajaiset aloittaa myös Lehmus Roasteryn juhlaviikon, sillä lauantaina 10.6. se järjestää avoimet ovet ja ilmaiset palkintokahvit kaikille vieraille keväällä voittamansa Suomen paras paahtimo -äänestyksen kunniaksi. Muokattu 25.5. klo 10.06. Korjattu aukiolotietoja. Lue koko uutinen:

