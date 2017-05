Uutinen

Etelä-Saimaa: Kokeita, havainnointia ja itsearviointia — alakouluissa jaetaan ensimmäiset uuden opetussuunnitelmien mukaiset lukuvuositodistukset Taipalsaaren kirkonkylän koulun kuudesluokkalaisia jännittää jo. Ensi viikolla jaetaan lukuvuositodistukset. Todistukset on laadittu uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Uusi opetussuunnitelma korostaa arvioinnin jatkuvuutta ja monipuolisuutta. Numero tai sanallinen palaute ei saa perustua pelkästään kokeisiin, vaan oppilas saa näyttää osaamistaan myös muuten. Lisäksi arvioinnin täytyy olla kannustavaa ja ohjata oppilasta eteenpäin. Luokanopettajat Anu Tuomaala ja Marja-Liisa Hietamies kertovat, että arviointiin kului tänä keväänä aiempaa enemmän aikaa, mutta toisaalta työ jakautui tasaisemmin koko lukuvuodelle. Tuomaala opettaa kuudetta ja Hietamies neljättä luokkaa. Taipalsaarella viides- ja kuudesluokkalaiset saavat todistuksiinsa numerot. Sitä nuoremmille on tiedossa sanallista arviointia. — Jos oppilaan arvosana muuttuu, toivottavasti se muuttuu siksi, että arviointi on monipuolisempaa, neljättä luokkaa opettava Marja-Liisa Hietamies sanoo. Sekä Tuomaala että Hietamies pitävät uuden opetussuunnitelman mukaista arviointia järkevänä. Toisaalta arviointikäytännöt ovat vasta muotoutumassa ja vaativat jatkuvaa kehittämistä. Tuomaala ja Hietamies hyödynsivät kevättodistuksia laatiessaan paitsi kokeita, myös muun muassa Wilma-merkintöjä, ruutupaperille kirjattuja havaintoja ja oppilaiden tekemiä itsearviointeja. Hietamiehen luokalla oli lukuvuoden aikana käytössä viikkoarviointivihkot, joihin oppilaat kirjoittivat jokaisen kouluviikon onnistumiset, kehittämiskohteet ja huippukohdat. — Onnistumiset ovat usein olleet yksittäisiä asioita, esimerkiksi joku oppiaine on sujunut hyvin tai oppilas on kokenut roolinsa ryhmätyössä tärkeäksi. Oppilaiden arviointi nojaa kuntakohtaiseen opetussuunnitelmaan, joka on laadittu valtakunnallisen opetussuunnitelman pohjalta. Siinä kiinnitetään huomiota oppilaan oppimiseen, työskentelyyn ja käyttäytymiseen. Valtakunnallisessa opetussuunnitelmassa on kriteerit peruskoulun 6. luokan lukuvuositodistukseen ja 9. luokan päättöarviointiin. Niissä määritellään osaaminen, joka riittää arvosanaan 8. — Koen tärkeäksi, että arviointiin on yhtenäiset kriteerit, Anu Tuomaala sanoo. Perusopetuksen uusi opetussuunnitelma otettiin käyttöön alakouluissa syksyllä 2016. Yläkouluihin se laajenee vuosiluokittain ensi syksystä alkaen. Takana innostunut lukuvuosi Ensimmäinen uuden opetussuunnitelman mukainen lukuvuosi on ollut Taipalsaaren kirkonkylän koulussa innostava mutta paikoin raskas. — Se, että antaa lapsille enemmän tilaa, vaatii heittäytymistä ja rohkeutta, luokanopettaja Anu Tuomaala kertoo. Tuomaalan ja hänen kollegansa Marja-Liisa Hietamiehen mukaan oppilaat ovat innostuneet siitä, että saavat vaikuttaa koulunkäyntiin entistä enemmän. Neljäsluokkalaiset aloittivat historian opiskelun tekemällä sukututkimusta omista suvuistaan. Kuudesluokkalaiset taas haastattelivat kiinnostavista eläimistä — karhuista, pöllöistä ja saimaannorpista — tietäviä asiantuntijoita yhdessä kolmannen luokan oppilaiden kanssa. — Juuri luin jostakin, että jos jonkin asian oppii kaverilta, sen muistaa aina, mutta jos oppii opettajalta, unohtaa, Hietamies kertoo. Kokonaan uusiksi koulua ei kuitenkaan myllätty, vaan perinteisellä, opettajavetoisella opetuksella on edelleen paikkansa: — Oppilailta on tullut palautetta myös siitä, että kun opettaja selitti asian, niin ymmärsin, Marja-Liisa Hietamies kertoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/25/Kokeita%2C%20havainnointia%20ja%20itsearviointia%20%E2%80%94%20alakouluissa%20jaetaan%20ensimm%C3%A4iset%20uuden%20opetussuunnitelmien%20mukaiset%20lukuvuositodistukset/20171277/4