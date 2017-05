Uutinen

Etelä-Saimaa: Koivisto esitteli Imatralla virka-autoaan, johon ei pystyisi edes sinko — Sinikka Laisaari muistaa Mauno Koiviston kansanomaisena presidenttinä Suomen tasavallan yhdeksäs presidentti Mauno Henrik Koivisto lasketaan tänään haudan lepoon Helsingissä. Kahdesti Koiviston valitsijamieheksi 1980-luvulla valittu Sinikka Laisaari (Mönkäre) muistaa Koiviston rentona ihmisenä. Laisaari tapasi Koiviston muutamaan otteeseen Imatralla presidentin kaupunkivierailujen yhteydessä. Koiviston kansanomaisuus tuli esille vierailujen aikana. — Olin alle 40-vuotias kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja tietysti presidentin tapaaminen jännitti kovasti. Päivän vierailuohjelman jälkeen olimme silloisen Enso-Gutzeitin edustustiloissa Saimaanhovissa, kun Koivisto innostui soittamaan hanuria. Hän osallistui myös mielellään yhteislauluihin. Asemastaan huolimatta hänellä oli taito nauttia vapaahetkistään muiden ihmisten parissa. Laisaari istui samalla vierailulla myös presidentin virka-auton takapenkillä yhdessä Koiviston kanssa. Presidentti oli juuri saanut uuden virka-auton, jota hän kehui poikamaiseen tapaan. — Hän oli kiinnostunut koneista. Uutta autoa hän ihasteli minulle kertomalla, että uusien panssariovien ansiosta edes singolla ei voi ampua autoon reikää. Koivisto pyöräili hikisenä edustushuvilalle Koiviston kansanomaisuutta kuvaava tapaus sattui Eka-yhtymän hallintoneuvoston presidenttiparille järjestämässä saunaillassa. Laisaari kuului tuolloin yhtymän hallintoneuvoston puheenjohtajistoon. Nuuksiossa sijaitsevan edustushuvilan nimi on sattumalta Koiviston tila. — Me muut odottelimme Manua pyntättyinä ja hienosti pukeutuneina. Lopulta presidentti saapui adjutanttinsa kanssa polkupyörällä hikisenä ja urheiluvarusteissaan. Matkaa Helsingistä Koiviston tilalle oli kuitenkin yli 30 kilometriä. Kaiken lisäksi presidentin puoliso Tellervo oli eksynyt autonkuljettajan kanssa matkalla Nuuksioon. — Ekan silloinen pääjohtaja Eero Rantala tykkäsi soittaa pianoa, ja meillä oli yhdessä Koivistojen kanssa todella iloinen ja vapaamuotoinen ilta. Presidenttiparista mieleen on jäänyt heidän tapansa elää ja parisuhteeseen kuulunut leikkimielinen keskinäinen naljailu. Poliittisissa väännöissä Laisaaren ja Koiviston tiet eivät kohdanneet. Koivisto ei ollut koskaan kansanedustaja, vaikka hänellä oli Laisaaren mukaan vahvoja tavoitteita politiikassa. — Hän oli lahjakas poliitikko, jonka SDP nosti hallitukseen ja Suomen pankin johtoon. Hän oli matalan profiilin poliitikko, joka liitti presidenttinä Suomen taitavasti länteen. Laisaari muistuttaa, että Viron itsenäistymisen aikaan kritiikkiä matalasta profiilistaan saanut Koivisto paljastui lopulta vahvaksi taustapeluriksi tässäkin. — Koivisto pelasi kaksilla korteilla. Hänen kauttaan Viroa tuettiin paljon enemmän kuin on annettu ymmärtää. Samalla Koivisto halusi pitää Suomen irrallaan kriisistä Venäjän kanssa. Lue koko uutinen:

