Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatralla Einonkadulle rakentuvan asuinliiketalon omistusasunnoista myyty tai varattu hieman yli puolet, osaomistusasuntojen kauppa on käynyt verkkaisemmin Rakennusliike Evälahden Imatrankosken Einonkadulle rakentama asuinliiketalo on saanut ostajat liikkeelle. 26 omistusasunnosta on tällä hetkellä myyty 12 ja varattu kaksi, kertoo konttoripäällikkö Petteri Munnukka Evälahdelta. — Tilanne on hyvä. Asunnoista isoimmat on jo myyty. Ennakoin, että kysyntä tulee yhä vilkastumaan siinä vaiheessa kun talo alkaa näyttää talolta, sanoo Munnukka. Isommista asunnoista myymättä on yksi 76-neliöinen ja yksi 63-neliöinen. — Loput 12 asuntoa ovat alle 50 neliötä. Osaomistusasuntojen kauppa etenee verkkaisemmalla tahdilla, kertoo isännöitsijä Eila Ylönen Imatran YH-rakennuttajalta. 23 asunnosta on tällä hetkellä myyty kaksi. Varattuja asuntoja on myös kaksi. — En ole asiasta huolissani. Osaomistusasuntojen myynti tapahtuu tyypillisesti vasta lähempänä valmistumista. Ratkaisun tekeminen on helpompaa, kun tilat näkee valmiina. Useilla kiinnostuneilla on myös se tilanne, että ensin pitää saada myytyä entinen asunto, toteaa Ylönen. Asuinliiketalon ensimmäisessä ja toisessa kerroksessa sijaitsevista, yhteensä 2 464 neliön liiketiloista on yhä vapaana noin 950 neliötä, kertoo rakennusliikkeen hallituksen puheenjohtaja Jukka Evälahti. — Neuvottelut ovat käynnissä useamman tahon kanssa, mutta varmistuksia ei ole vielä saatu. Odotamme tulijoilta tietoa ennen kesälomia. Ensimmäisessä kerroksessa on vapaana yhteensä 700 neliön tilat ja toisessa kerroksessa noin 250 neliötä. Einonkatu 6:een ovat tähän mennessä kertoneet siirtyvänsä Etelä-Karjalan osuuspankki sekä Imatran työterveys. Osuuspankin tilojen on määrä olla valmiit lokakuussa. Koko rakennuksen valmistumiselle määritelty takaraja on maaliskuussa 2018. Rakennusliike Evälahden myymien asuntojen keskineliöhinta on Munnukan mukaan 3 659 euroa. Niiden koot vaihtelevat 117,5 neliöstä 43 neliöön. Osaomistusasuntojen keskineliöhinta on noin 3 500 euroa. Niiden koot vaihtelevat 29 neliötä 84 neliöön. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/25/Imatralla%20Einonkadulle%20rakentuvan%20asuinliiketalon%20omistusasunnoista%20myyty%20tai%20varattu%20hieman%20yli%20puolet%2C%20osaomistusasuntojen%20kauppa%20on%20k%C3%A4ynyt%20verkkaisemmin/2017522294619/4