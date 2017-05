Uutinen

Etelä-Saimaa: Aiotko nauttia maitohappobakteereja ennen matkaa tai antibioottikuurin yhteydessä? Lue, millainen valmiste olisi tehokkain Jos vatsa oikkuilee tai sairastelukierre vaivaa, yhä useampi hakee apua apteekkien ja terveyskauppojen maitohappobakteerivalmisteista. Ne kiinnostavat, eikä ihme: monet yliherkkyydet ja vatsavaivat ovat lisääntyneet, ja yhä useammin taustalta löytyy suolistobakteerien epätasapaino. — Vasta viime aikoina on alettu ymmärtää, miten tärkeä elin suolisto on ja kuinka tärkeä rooli suoliston bakteereilla on ihmisen terveydessä, sanoo lääketieteellisen ravitsemusfysiologian professori Riitta Korpela Helsingin yliopistosta. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on saatu viitteitä siitä, että suolistomikrobistolla on yhteys suolistosairauksien lisäksi myös esimerkiksi reumaan ja diabetekseen. Aikuisen ihmisen suolisto sisältää kymmeniä miljardeja erilaisia bakteereita. Suolistossa hyvät bakteerit kuten maitohappobakteerit ja huonot bakteerit sekä virukset taistelevat elintilasta. Antibiootit saattavat tappaa huonojen bakteerien lisäksi myös hyviä, mikä köyhdyttää suolistomikrobistoa. — Maitohappobakteerivalmisteilla voidaan tasapainottaa suolisto-oloja ja lisätä hyvien bakteerien osuutta, sanoo proviisori ja asiakaspalvelupäällikkö Jenny Siltanen Yliopiston Apteekista. Uuden tutkimustiedon mukaan tiettyjä maitohappobakteerikantoja lisäämällä voidaan ehkäistä esimerkiksi lasten allergioita ja korvatulehduksia. Tämän hetken kuuma tutkimusaihe on myös probioottien yhteys ylipainon hallintaan. Kun maitohappobakteerin teho on tutkitusti osoitettu, sitä voidaan kutsua probiootiksi. Valmisteissa on eroja Erilaisia maitohappobakteereja on iso joukko, mutta positiivista tutkimusnäyttöä on saatu vain muutamista. Myynnissä on myös useita valmisteita, joiden teho on puutteellisesti todistettu. Jos haluaa varmistaa maitohappobakteerien hyvät vaikutukset, kannattaa turvautua valmisteeseen, joka sisältää tutkittua maitohappobakteerikantaa, Riitta Korpela neuvoo. Eniten käytettyjä probiootteja Suomessa ovat Lactobacillus GG ja Lactobacillus reuteri -bakteerit sekä muutamat bifidobakteerit. Markkinoilla on paljon muitakin bakteereita, niiden seoksia tai saccharomyces-hiivaa sisältäviä valmisteita. Toiset probiootit voivat olla tehokkaampia ärtyneen suolen hoitoon ja toiset vastustuskykyä parantamaan. Jokin voi olla hyvä antibioottikuurin kanssa ja toinen sopia paremmin lasten allergioiden tai turistiripulin ehkäisyn. Valmisteita ei kuitenkaan saa markkinoida tällaisilla terveysväitteillä. Probioottitutkimusten hyvät tutkimustulokset on usein saatu tutkimalla sairaita ihmisiä, ja EU-lainsäädännön mukaan terveysväitteiden tulisi päteä terveeseen keskivertokuluttajaan. — Apteekkiammattilaiselta kannattaa kysyä suosituksia valmisteista ja valmisteiden sisällöstä, Jenny Siltanen opastaa. Moniin probioottituotteisiin on sekoitettu eri bakteerikantoja. Riitta Korpelan mukaan eri bakteerikantojen seokset eivät ole välttämättä aina tehokkaimpia kaikkiin vaivoihin: jotkut tutkimukset ovat osoittaneet, että hyvätkin bakteerit voivat kilpailla keskenään. — Toisaalta esimerkiksi ärtyneen suolen oireyhtymästä kärsiville monien eri probioottien yhdistelmästä voi olla hyötyä. Ruokavalio vaikuttaa Tavallisessa arkikäytössä tabletteja tai kapseleita ei välttämättä tarvita. Jos ihminen voi hyvin ja ruokavalio on kunnossa, todennäköisesti suolistobakteeritkin ovat kunnossa. Suolistomikrobien elinympäristöön voi vaikuttaa merkittävästi ravinnolla. Edullinen tapa lisätä hyvien bakteerien osuutta on kasvattaa kuitujen osuutta ruokavaliossa. — Tiedetään, että kuidut monipuolistavat suolen bakteerikantaa ja lisäävät erityisesti bifidobakteerien määrää, Riitta Korpela muistuttaa. Mitä enemmän ruokavaliossa on kasviksia ja kuituja, sitä pienempi on yleensä ravintolisien ja terveysvaikutteisten elintarvikkeiden tarve. Lue koko uutinen:

