Etelä-Saimaa: Työporukat hikoilivat tukea lasten ja nuorten talon kesätoimintaan Amiksella, motivaattorina myös oma hyvinvointi FC Tukkikadun hyökkäykset vyöryivät valtoimenaan Etteplanin maalia kohti jalkapallon hyväntekeväisyysturnauksessa Lappeenrannassa perjantaina. FC Tukkikadun punaisissa paidoissa huhki yli kaksikymmentä Outotecin työntekijää.Jalkapalloilu auringonpaisteessa toi vaihtelua arkeen 12 eri yrityksen joukkueille, jotka keräsivät yhteensä 6 000 euron potin Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirin lasten ja nuorten talon kesätoimintaan.Aleksi Koskinen oli tukkikatulaisten joukossa ravaamassa pallon perässä. Joukkueen jäsenet maksoivat turnausmaksun keskinäisellä kolehdilla.— Oli hauska pelata isolla porukalla hyvän asian puolesta ja hyvässä hengessä. Nauru hersyi pelien aikana ja niiden välissä. Tällainen piristää. Yhteishengen kohottaminen on aina hyväksi, Koskinen totesi.Hyvää muille samalla kuin virtaa itselleTurnaus pelattiin ensimmäisen kerran viime vuonna. Sen synnytti Flowroxissa vuonna 2015 aloittanut Hyvä myö -ryhmä, jonka tarkoituksena on kehittää yrityksen työhyvinvointia.— Olemme esimerkiksi pyrkineet tutustuttamaan ihmisiä uusiin lajeihin. Olemme käyneet purjehtimassa, pelaamassa golfia ja kokeilemassa itsepuolustuslajia, turnauksen organisaattori Severi Hokkeri kertoo.Monen idean toteuttaminen vaatii työnantajalta aikaa tai rahaa. Hokkeri ajatteli, että asetelma voisi olla toisinpäin. Hyvinvointinsa kohentamisen ohessa porukka voisi tehdä yhdessä jotain toisenlaista arvokasta ja hyvää kuin tavallisesti.Idea jalostui jalkapallon hyväntekeväisyysturnaukseksi. Viime vuonna mukana oli seitsemän joukkuetta, nyt viisi enemmän.— Suunta on oikea. Tarkoitus on, että tämä pysyy jokavuotisena tapahtumana.Omasta liikunnallisuudestaan vastaa kuitenkin lopulta jokainen itse. Hokkeri huolehtii jaksamisestaan lenkkeilemällä, kaukalopalloilemalla ja treenaamalla salilla.— Tämän talven olin vielä jääkiekkoerotuomarina.Työpaikan liikuntakerho yksi konsti kannustaa liikkumaanFC Tukkikadussa taituroinnin lisäksi Koskinen on työpaikallaan puheenjohtaja liikuntakerhossa, jonka välityksellä Outotec tukee työntekijöidensä liikuntaharrastuksia.Kerhon lajikirjoon kuuluvat salibandy, jääkiekko, keilaus, kuntosali, sulkapallo, suunnistus ja uinti.— Meillä on ollut erittäin pidetty homma, että kerhon kautta pääsee pelaamaan ja harrastamaan eri lajeja, Koskinen kertoo.Koskinen on perheenisä ja tietää omakohtaisesti liikunnan vaikutuksen vireystilaan. Pienilläkin asioilla voi olla suuri merkitys.Työpäivä käynnistyy nopeammin, jos työmatkan pystyy taittamaan lihasvoimalla sen sijaan, että autoilee paikalle silmät ristissä.— Liikunta auttaa aivan valtavasti omassa jaksamisessani. Liikunnan merkitys hyvinvoinnille on suuri fyysisellä ja henkiselläkin puolella.Outotecille hankittiin juuri seisomatyöpisteitä.— Ne antavat meille mahdollisuuden muuttaa työasentoa ja siten aktivoida itseämme vähän lisää päivän aikana.Hyväntekeväisyysturnaus pysyy lähialueen firmojen kalenterissa jatkossakin.— Taisi olla Hydoringin porukan jäsen joka totesi, että ensi vuonna uusiksi.Toisenkin puolikkaan hereilläoloajasta voi käyttää myös terveellisestiTyöntekijöiden liikuttamisesta on tullut Suomessa kasvava liiketoiminnan ala siinä missä kuntoilusta muutenkin.Valtakunnallisen liikunta- ja urheiluorganisaation vuonna 2015 julkaiseman henkilöstöliikuntabarometrin mukaan yritysten henkilöstölleen tarjoamien liikuntasetelien ja vastaavien maksuvälineiden määrä oli kaksinkertaistunut vuodesta 2007.Terve työntekijä on työnantajalle tehokkaampi ja edullisempi kuin sairas.Etelä-Karjalan Liikunnan ja Urheilun terveysliikunnan kehittäjä Mikko Ikävalko kertoo kuulleensa, että joissain yrityksissä on pohdittu kilpailukykysopimuksen tuomien lisätyötuntien käyttämistä liikuntaan.— Se on hirmu hyvä näkökulma. Liikunta on ihmisen hyväksi. On pitänyt tehdä vuosia töitä, että on saatu menemään jakeluun, että liikuntaan kannattaa oikeasti satsata, Ikävalko toteaa.Yritysten tarjoamia liikuntamahdollisuuksia käyttävät usein ne työntekijät, jotka liikkuvat muutenkin. Henkilöstöliikunnan painopistettä onkin pyritty siirtämään liikkumattomuuden tuomien terveyshaittojen kitkentään.Yritys voi pureutua asiaan laatimalla työhyvinvointiohjelman, josta nähdään, kuinka työpäivää voidaan liikunnallistaa erilaisilla pienillä asioilla.— Silloin vaikutetaan viitenä päivänä viikossa ilman, että liikunnalle pitää erikseen repiä päiväohjelmasta tilaa.Työpäivän sisällöllä on terveydelle suuri merkitys. Työssäkäyvien hereilläoloajasta arkisin puolet on työaikaa. Harva ammatti on enää fyysisesti rasittava.— Silloin pitää pureutua enemmän arkiaktiivisuuden lisäämiseen ja siihen vaikuttaviin asenteisiin. Sitä kautta pystyy vaikuttamaan myös liikunnallisesti passiivisiin ihmisiin. Lue koko uutinen:

