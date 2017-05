Uutinen

Etelä-Saimaa: Saimaannorpan talvi oli kurjahko, laskijoiden samoin — pesimätulos on tänä vuonna osittain arvio Saimaannorpan pesintätulos julkaistaan tänä vuonna vasta toukokuun lopulla. Se jo tiedetään, että tuloksesta tulee viime vuotta huonompi. Kuolleina on löytynyt jo 14 kuuttia. Kuuttien koko määrä jää alle viime vuoden 86 kuutin. Toisaalta viime vuoden tulos oli parempi kuin kertaakaan 30 vuoden seurannan aikana. Eteläisen Saimaan kuutit on jo laskettu. Puumalan eteläpuolisilla vesillä ja Luonterilla syntyi tänä vuonna 12 kuuttia, joista 10 on hengissä. Viime vuonna niitä syntyi 16. Pesimätuloksen selvittäminen on tänä vuonna ollut harvinaisen hankalaa. Maaliskuun lämpö vaihtui yöpakkasiin, eikä teräshankisille pesille kannattanut mennä. Myöhemmin taas kaikkialle ei päästy. Pohjoisimpia pesäpaikkoja sukelletaan vielä tällä viikolla. — Kaikkia kuutteja ei ehkä ole löydetty. Toisaalta kuolleiden kuuttien löytyminen kertoo, että pesien luona on ollut epävakaat olot, suojelubiologi Jouni Koskela Metsähallituksesta kertoo. Jää eli paljon tänä talvena. Pesintätulos annettaneen Koskela mukaan tänä vuonna kaksijakoisena: löydettyjen kuuttien lisäksi tulee arvio. Norppakannan koko oli viime vuonna 360 norppaa. Tavoitteena on 400 norppaa vuoteen 2025 mennessä. Silloin välitön sukupuuton vaara väistyisi ja kanta kestäisi joitakin huonojakin talvia. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/24/Saimaannorpan%20talvi%20oli%20kurjahko%2C%20laskijoiden%20samoin%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89pesim%C3%A4tulos%20on%20t%C3%A4n%C3%A4%20vuonna%20osittain%20arvio/2017122290666/4