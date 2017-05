Uutinen

Etelä-Saimaa: Pienet pariisittaret jatkavat naisvoimistelun pitkää perinnettä Lappeenrannassa Lappeenrannan naisvoimistelijoiden Milana-ryhmä lämmittelee leikkimällä Lontoon bussia. Peltolan koulun salissa raikuu iloinen nauru, kun tytöt suorittavat ohjaajan antamia tehtäviä pareittain. — Liaani, huudahtaa ohjaaja Emmi Ylärakkola. Parista toinen hyppää kaverin syliin. Peltolan koulun sali käy ahtaaksi, kun tytöt alkavat treenata ohjelmanumeroaan Pariisittaret. He esittävät sen seuransa 90-vuotisjuhlassa perjantaina. Voimistelevista tytöistä säteilee liikunnan iloa. Lottien voimisteluosaston perillinen Milanan 12—14-vuotiaat tytöt jatkavat perinnettä, jolla on pitkät juuret Lappeenrannassa. Ellinor Ståhl perusti ensimmäisen naisvoimisteluseuran Lappeenrantaan jo vuonna 1884, mutta sen toiminta tyssäsi poliittisesti sekasortoisina aikoina 1900-luvun alussa. Lappeenrannan naisvoimistelijat perustettiin vuonna 1927 jatkumoksi lottien voimisteluosastolle. Silloin paikalla oli 29 perustajajäsentä. — Seuran tarkoitus oli virittää harrastusta liikuntakasvatukseen sekä syventää ja lujittaa paikkakunnallamme voimistelun harrastusta, kertoo seuran nykyinen puheenjohtaja Sarri Mäkitalo. Päämäärässä onnistuttiin. Vuonna 2017 Lappeenrannan naisvoimistelijoihin kuuluu noin 400 harrastajaa, joiden joukossa on niin vauvajumppaajia kuin menestyviä kilparyhmiä. — Pystymme pyörittämään monia ryhmiä, kun pienistä harrastajista kasvaa uusia ohjaajia, Ylärakkola sanoo. Seura toi kaupunkiin puistojumpat Seura on toteuttanut myös perustajajäsentensä toivetta tuomalla Lappeenrantaan uusia liikuntavirtauksia. Naisvoimistelijat aloitti kaupungissa muun muassa lasten liikuntaleikkikoulun ja ulkojumpat Myllysaaren nurmikolla. Vuosien varrella seuran treeneissä on vedetty telinejumppaa, aerobicia, rytmistä voimistelua ja senioriliikuntaa. Nykyään ohjelmassa on joukkuevoimistelun ja liikuntaleikkikoulun lisäksi muun muassa showtanssia, hathajoogaa ja naperojumppaa. — Naisten tunneilla 1970 ja -1980 luvulla voimistelimme elävän pianomusiikin tahdissa. Pianisti Margit Happonen toimi säestäjänä, muistelee ex-puheenjohtaja Terttu Hinkkanen. Naisvoimistelijoiden oma kilta harrastaa kulttuuria Voimistelijat pitävät yhtä myös muualla kuin treenisalissa. Lappeenrantaan perustettiin Naisvoimistelijoiden uskollisuuden kilta vuonna 1976. Kiltaan kuuluu tällä hetkellä 35 entistä ja nykyistä voimistelijaa. Kilta kokoontuu kerran kuukaudessa ja touhuaa yhdessä monenlaista. He käyvät teatterissa, konserteissa ja retkillä. Lappeenrannan naisvoimistelijoiden 90-vuotisjuhlanäytös Lappeenranta-salissa perjantaina klo 18. Lue koko uutinen:

