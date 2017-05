Uutinen

Etelä-Saimaa: Pedro Conejero hylkäsi jalkapallon ja tarttui fagottiin Kesäisen mökkirannan hiljaisuus ja jäinen Saimaa saivat fagotisti Pedro Conejeron ymmärtämään ja rakastamaan Sibeliuksen musiikkia. Kotona Espanjassa hän ei osannut tätä vielä arvostaa. — Sibeliuksen musiikki on yhteydessä suomalaiseen maisemaan. Nyt hän on lempisäveltäjäni. Kerran kuuntelin Sydämeni laulua kolme viikkoa yhtä menoa, Conejero kertoo. Lappeenrannan kaupunginorkesteri sai nuoren espanjalaisen riveihinsä 2015. Hän saapui Tampereelta. Sitä ennen hän soitti Ruotsissa Göteborgin oopperassa suorittaen muusikon opintojaan. Teneriffalla hän on opettanut fagotin soittoa. Muusikoille liikkuminen maasta ja orkesterista toiseen on Conejeron mukaan tavallista. — Haluan nähdä maailmaa ja saada kokemuksia. Äitini sanoo, ettei takamukseni viihdy millään penkillä kovin kauan, Conejero nauraa. Conejero kuvailee itseään maalaispojaksi — ja mustaksi lampaaksi, koska ei jäänyt maalle töihin. Hän on maanviljelijäperheensä ensimmäinen ammattimuusikko. Jalkapalloa harrastanut poika sai ensimmäisen sysäyksen musiikkiin isoisältään, joka kertoi soittaneensa nuorena trumpettia. — Hämmästelin, että ai musiikkia, mutta keskustelu jäi kuitenkin mieleen. Sitten kerran kuulin saksofonistin soittavan jazzia, ja se oli menoa. 12-vuotias Conejero hankkiutui kotikaupunkinsa orkesterinjohtajan pakeille ja ilmoitti haluavansa soittaa saksofonia. — Hän tuumi, että saksofonisteja on niin paljon, mutta miten olisi tällainen uusi soitin, fagotti. Lappeenrannan-aikana Conejero on myös alkanut valmistaa käsityönä fagotin äänen tuottavaa osaa, rööriä, joka on ruokoa, ja myymään niitä. Aina uuteen työryhmään saapuessaan Conejero tutustuu ensin ihmisiin ja sen jälkeen musiikkiin. — Sitten vain sujahdan mukaan. Tampereella olin jo tottunut suomalaiseen tyyliin. Pieniä asioita tehdään eri maissa vähän eri tavoin. Helatorstain aaton konsertissa Conejero soittaa Gioachino Rossinin konserton fagotille ja orkesterille. — Se on aika äskettäin löytynyt aarre. Yleensä konserttien repertoaari on paljolti samaa vanhaa, joten on hauska esittää jotain tuoretta. Conejero toivoo erityisesti nuorta yleisöä konsertteihin. — Haluan näyttää, että klassisen musiikin konserttikin voi olla cool! Lappeenrannan kaupunginorkesterin konsertti Keväisiä ääniä ke 24.5. klo 19, Lappeenranta-sali, Villimiehenkatu 1, Lpr. Johtaa Tibor Bogányi, solisteina Helka Seppälä, kontrabasso, Pedro Conejero, fagotti. Säveltäjäniminä Sibelius, Bottessini, Rossini, Honegger, Piazzolla, O. Merikanto. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/24/Pedro%20Conejero%20hylk%C3%A4si%20jalkapallon%20ja%20tarttui%20fagottiin/2017122270344/4