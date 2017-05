Uutinen

Etelä-Saimaa: Oijoi — toi on niin iso! Norpparisteilyllä Sarviniemestä eteläisen Saimaan norppavesille kävi satumainen tuuri — Nyt, ottakaa kuva, siinä se on! Norppia vuosikymmenet havainnoinut Ismo Marttinen sai sunnuntaina mitä halusi. Marttinen oli oppaana, kun Saimaan risteilyjen Pekka Torri vei 30 ihmistä M/S Margaretallaan eteläisen Saimaan parhaille norppavesille. Viisituntisen retken huipentumana Marttinen saattoi osoittaa risteilijöille tänä vuonna syntyneen kuutin. Kuutti ui hetken laivan vieressä, sukelsi pintavedessä, ui sitten laivan taakse, nousi pintaan ja tarkasteli kaikessa rauhassa laivaa ihmisineen. Tähän aikaan keväästä kuutti on jo liki aikuisen norpan mitoissa. Kuutiksi sen tietää varmimmin juuri siitä, että se on vielä niin hölmön peloton. Kaikkiaan risteilijät saivat retken aikana kiikareihinsa viisi norppaa. Marttinen näki enemmänkin, mutta ei yrittänytkään saada aloittelijoiden sihtiin kaikkea. Risteilyt mahdollisia vain lyhyenä aikana Saimaan risteilyt on viime ja tänä keväänä järjestänyt risteilyjä norppavesille toukokuussa. Silloin norpat köllöttelevät pitkiä aikoja lepokivillään karvanvaihdossa. Toukokuun jälkeen mahdollisuudet nähdä norppia pienenevät tuntuvasti. Risteilyjä ei ole tarvinnut mainostaa. Pieni ilmoitus paikallislehdessä ja verkko ovat hoitaneet asian, kertoo Pekka Torri. Viime vuonna tehtiin kaksi risteilyä ja tänä keväänä kolme. Tämän kevään retket on tehty Sarviniemestä käsin M/S Margaretalla. Alus on entinen El Faro, jonka Torri kumppaninsa Pasi Heikkilän kanssa toissa syksynä osti laivayhtiöineen päivineen. Alukseen mahtuisi satakin henkeä, mutta norpparisteilyille Torri on ottanut vain 30 ihmistä. Tavoitteena on mukava retki, ei tienaaminen. Kipinä lähti omasta norppakohtaamisesta Ilmavoimista eläkkeellä oleva Torri antaa kunnian risteilyistä Ismo Marttiselle,.joka on perehdyttänyt hänet norpan elämään ja näkemiseen. Marttinen on alusta asti ollut mukana norpansuojeluorganisaatiossa ja vastaa Metsähallitukselle norppalaskennoista eteläisellä Saimaalla. Norppa ja Saimaa ovat Torrille tärkeitä, vaikka hän itsekin näki norpan ensi kertaa vasta pari vuotta sitten. — Katseltiin pari tuntia emoa ja kuuttia. Siitä jäi kipinä. Haluan tehdä norppaa tutuksi ihmisille ja kokemusten kautta muuttaa ehkä jotakin. Risteilyt ovat toistaiseksi olleet myös sen testaamista, voidaanko ihmisiä näin viedä norppavesille. — Onko se mahdollista teknisesti sekä luontoarvoja kunnioittaen, Marttinen täsmentää. Liian lähelle norppia ei mennä. Havainto on onnistunut vain, jos norpan ei tarvitse paeta. Kokemukset ovat olleet hyviä. Norppia on nähty ja risteilyväki on osannut käyttäytyä. Torri kertoo, että norpparisteilyjä järjestetään myös ensi keväänä. Risteilyllä vain maisematakuu Sunnuntain risteilyn reitin Marttinen päätti vasta aamulla säätä haisteltuaan. Se oli ihanteellinen, peilityyni. Kuulapää näkyisi vedessä jo kaukaa. Takuuseen Marttinen meni silti vain kauniista maisemista. Vesillä oli kuitenkin oltu vasta pari tuntia, kun vedestä nousi jo muutakin kuin kallioita. Suunta on kohti Liittokivenselkää, kun tyyrpuurissa pistää esiin musta kuula. Näkyy vanaa, kun kuula ui, sukeltaa, ilmestyy kohta uudelleen ja sukeltaa taas. Kaikki eivät ehdi saada sitä kunnolla kiikariin. — Kyl se tulee lähemmäs, se on hirveän utelias eläin, tuumii Sirkka Seittenranta, joka on nähnyt norpan kahdesti ja haluaisi esitellä sen myös lapsenlapsille Veetille ja Veikalle. Tämä nestori ei tule. Ihminen vieraana norpan valtakunnassa Vaan ei kulu varttiakaan, kun yhden saaren rannassa häämöttää jotain tummaa. Onko se vain varjo? Kippari Pekka Torri antaa luvan kiertää saarta lähempää. Marttinen muistuttaa käyttäytymään rauhallisesti kuten tulokaslajin kuuluu. Norpalla on huono näkö, mutta hyvä kuulo. Torri hiljentää, antoi aluksen lipua. Ja kyllä: rantakivellä tumma norppauros nostaa päätään. Marttinen tuntee sen. Alus pysähtyy. Rantaan jää jokunen sata metriä. Norppa katselee laivaa, kääntyilee, mutta pysyy kivellä. Harmaata kiveä vasten sen maastoväri on erinomainen. Zahra Rasti ja Behnam Ghalamchikin saavat norpan nyt kiikariinsa. Iranista Lappeenrantaan kuusi vuotta sitten muuttanut pariskunta on juuri saanut kansalaisuuden ja juhlii sitä näin. Vanhat ja uudet suomalaiset kohtaavat. Osa risteilijöistä hyrisee jo tyytyväisinä, osa pääsee vasta vauhtiin. Luodolla näkyy jotain mustaa. Onko sekin...? Ei sentään, korppi tai merimetso vain. Liittokiven kierron jälkeen norppasaari ohitetaan uudelleen. Hylje nostaa laiskasti päätään, kun paatti suuntaa itäkaakkoon. Nyt vasta tullaan parhaille vesille, kertoo Marttinen. Risteilijät ihastelevat tyventä vettä. Joku haluaisi uimaan. Toinen kertoo, että Lamposaaressa vesi on jo 13-asteista. Ihastelu keskeytyy tiedotukseen. Norppa etuvasemmalla. Kaunis kalliosaari. Tumma yksilö makuukivellä rannassa. Se näkyy selvästi. — Oijoi, toi on niin iso! 30 vuotta Saimaalla purjehtinut pariskunta on täpinöissään elämänsä ensimmäisistä norpista. Seppo ja Aulikki Hirvi taas ovat ihmeissään. — Ajattelimme että olisi se erikoista kerran elämässä nähdä norppa. Aina luulimme, että emme niitä koskaan näe. Tytär osti risteilyn heille äitienpäivälahjaksi. Mutta voi elämän kevät! Nyt edessä on luotoja, joista yhdellä hautoo joutsen. Aivan sen lähellä on jotain. Näyttää kuin... Martikainen pyytää kipparilta taas pientä kierrosta. Ensin pieneksi luultu norppa paljastuu kunnon vonkaleeksi. Se nähdään lähempää kuin mikään aiempi. Lokki syöksähtää norpan läheltä, ja hylje sujahtaa veteen. Mutta ei hätää. Norppa ui hetken, kapuaa toiselle kivelle, märkä turkki kiiltelee. Sitten se pulahtaa taas uimasilleen ja palaa vanhalle paikalleen. Se on ihan tuurissaan Olemme kulkeneet 15 norpan reviirillä ja nähneet jo monta, mutta nälkä kasvaa syödessä. — Ei me varsinaisesti tätä tultu katsomaan, Martikainen valittaa. Hän tietää, että näillä vesillä on syntynyt kaksi kuuttia. Yhden hän on nähnytkin, mutta nyt se ei ole kivellään. Aluksen kurssi on jo kohti lähtöpistettä, kun alkaa tapahtua. Bingo! Laiva kallistuu, kun kaikki säntäävät toiselle kyljelle. Kuutti ui laivan vieressä, sukeltaa pintavedessä. Kiehkurakuviot näkyvät hyvin. Ilmielävä, uusi saimaalainen. Kuutti ui laivan taakse, nousee pintaan ja tuijottaa tummilla silmillään. Ihmettelee meitä kuten me sitä. Sitten kello taas käy, kuutti ui tiehensä ja Margareta murahtelee eteenpäin. — Se on ihan tuurissaan, toistelee opas Martikainen. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/24/Oijoi%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89toi%20on%20niin%20iso%21%20Norpparisteilyll%C3%A4%20Sarviniemest%C3%A4%20etel%C3%A4isen%20Saimaan%20norppavesille%20k%C3%A4vi%20satumainen%20tuuri%20/2017122290063/4