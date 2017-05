Uutinen

Etelä-Saimaa: Musta jeeppi varastettiin Joutsenossa — poliisi pyytää havaintoja Musta jeeppi on varastettu Toukolantieltä Pulpilta Joutsenosta. Auto on viety 12.—13. toukokuuta välisenä aikana, Kaakkois-Suomen poliisi tiedottaa. Jeep Grand Cherokee -merkkisen auton rekisterinumero on JHT-395. Poliisi pyytää tapauksen mahdollisia silminnäkijöitä tai muita havaintoja ilmoitettavan Lappeenrannan poliisiaseman palvelupäivystykseen. Numero on 02954 14600 arkisin virka-aikana. Lue koko uutinen:

