Etelä-Saimaa: Mauno Terävän lätkäkassi vaihtui teatterimaskiin — nuori mies löytää itsestään Pekka Töpöhännän arvomaailman Tämä taisi olla tässä, kuvaa Mauno Terävä, 18, parin vuoden takaisia tuntemuksia. Hän oli pelannut jääkiekkoa pikkupojasta, ja treenikiintiö tuli täyteen. Puolustajan paikka PEPOn A-junioreissa jäi vapaaksi, kun Terävä alkoi etsiä jotain uutta. Lätkämailan ohella käsissä olivat pienestä asti pysyneet rumpukapulatkin. Niille löytyi käyttöä taidekoulu Estradissa Lappeenrannassa, josta soittelun lomassa löytyi sattumalta nykyinen juttu: teatteri. — Siihen liittyvä vapaus tuntui siistiltä hommalta. Kiekkojoukkue on yhteisöllinen porukka, ja sama fiilis vielä kivemmalla kierteellä kuuluu teatteriin. — Saa olla oma itsensä, eikä tarvitse hävetä tekemisiään, esiintymisestä nauttiva Terävä vertailee. Nautintoa on luvassa keskiviikosta lähtien isosti. Pekka Töpöhännän tarina on tuttu Mauno Terävä on Tasihinin talon kesäteatterissa ensimmäistä kertaa pääroolissa. Näytelmä on klassikko Pekka Töpöhäntä, ja Terävä on nimiroolissa kujakollien kolttosista kärsimässä. — Tarina on tuttu. Äiti on lukenut sitä lapsena, hän muistaa. Tasihinin talon versio on koostettu eri kirjoista, mutta teemana on yhä rehellisyys ja ystävällisyys. Ne ovat Terävällekin tärkeitä arvoja. — Sitä yrittää olla rehellisesti oma itsensä, eikä antaa periksi ympäristön mahdollisesti toisenlaisille vaatimuksille. Esimerkiksi käy lätkän vaihtaminen teatteriin. — Kyllähän siitä tuli kuittia, mutta sen voi sivuuttaa. Eikä ruumiinkulttuuri ole unohtunut. Terävä pelaa talvisin pipolätkää, kesäisin futista ja käy siinä välissä lenkeillä ja salilla, jotta jaksaa olla näyttämöllä. Ammatinvalinnassakin viehätti uutuus Teatteri ei ole ainoa hyppy tuntemattomaan Terävän elämässä. Hän valmistuu prosessinhoitajaksi Saimaan ammattiopistosta syksyllä. Kemian ala oli Terävälle uppo outo ennen opiskelun alkua. — Siinä viehätti uutuus, ja se on jaksanut kiinnostaa. Prosessinhoitajalla on laaja kenttä toimia teollisuudessa, joten Terävälle tarjoutuu lukuisia uuteen heittäytymisen mahdollisuuksia. — Vaihtoehtoja on paljon, ja suunnitelmat ovat auki. Estradin kautta on avautunut näkymä myös esiintyväksi taiteilijaksi. Terävä soittaa koulussa rumpuja, mutta kaveriporukan bändissä bassoa. — Bluesrockia, funkia ja jazzia, hän luonnehtii yhtyeen musiikillista cocktailia. Sitä on sekoiteltu tarpeeksi, ja jammailupohjalta aloittanut pumppu etsii tietä treenikämpältä lavoille. Tasihinin talon kesäteatterin (Kauppakatu 25, Lpr) Pekka Töpöhännän ensi-ilta 24.5. kello 18. Esityksiä 15, joista viimeinen 17.6. Lue koko uutinen:

