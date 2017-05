Uutinen

Etelä-Saimaa: Liity tänään kirkkoon, kannustavat Lappeenrannan seurakunnat Lappeenrannan seurakunnilla on tänään keskiviikkona kirkkoon liittymisen päivä. Sitä vietetään kello 15—19 seurakuntayhtymän keskusrekisterin toimitilassa, jonka osoite on Kirkkokatu 10 B. Siellä voi liittyä kirkon jäseneksi tai kysellä kirkkoherroilta kirkkoon liittymisestä. Paikalla ovat kaikkien Lappeenrannan viiden seurakunnan kirkkoherrat. Tilaisuudessa on myös kahvitarjoilu. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/24/Liity%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20kirkkoon%2C%20kannustavat%20Lappeenrannan%20seurakunnat/2017122294049/4