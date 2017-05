Uutinen

Etelä-Saimaa: Laajennus lisää Imatran kylpylän kilpailukykyä — hinta pomppasi suunnitellusta Etelä-Karjalan kuntoutumissäätiön puheenjohtaja Ilkka Nokelainen pitää Imatran kylpylän laajennusta monella tapaa merkittävänä. Investointi vahvistaa kylpylän kilpailukykyä, tukee koko Ukonniemen alueen kehittämistä, turvaa työpaikkoja ja luo myös uusia, Nokelainen listaa. Samalla vastataan paikallisten toiveisiin. Oman seudun lapsiperheet ovat tärkeä asiakasryhmä. — On tullut viestiä, että kylpylää pitää kehittää. Tämä on nyt vastaus siihen, Nokelainen sanoo. Imatran kylpylän tuore myyntipäällikkö Essi Rinne ei edes yritä peittää innostustaan. Uusi kiehtoo ja kiinnostaa asiakkaita. Jo nyt vesiliukumäestä kysellään, hän kertoo. Siitä tulee yksi Suomen pisimmistä, 80-metrinen. Vesiliukumäki kulkee osittain rakennuksen ulkopuolella ja sen sisälle luodaan efekteillä oma maailmansa. — Puitteet ovat jo nyt hyvät, mutta laajennuksen jälkeen Imatran kylpylä nousee taas ihan eri lailla maailman kartalle. Kylpylässä on mielettömästi potentiaalia. Uskon tähän paikkaan koko sydämestäni, Essi Rinne hehkuttaa. "Hankkeessa ei ole helppoja neliöitä" Imatran kylpylän laajennuksen hinta nousi matkan varrella. Laajennuksesta alettiin puhua vuonna 2009, kun rakennusliike YIT, kylpylä ja Imatran kaupunki tekivät keskinäisen aiesopimuksen Ukonniemen alueen kehittämisestä. Kaupunki sitoutui järjestämään rahoituksen allasosaston laajennukseen. Hinnaksi arvioitiin pari miljoonaa euroa.

