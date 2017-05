Uutinen

Etelä-Saimaa: Ketterä odottaa Mestis-kutsua: ”Taloudellinen selkänoja ja urheilullinen puoli ovat kondiksessa” Imatran Ketterän puheenjohtaja Mikko Partanen vakuuttaa seuran olevan taustoiltaan sellaisessa kunnossa, että Mestis-paikka voidaan ottaa vastaan lyhyelläkin varoitusajalla. — Olemme tehneet hommia sen eteen jo useamman vuoden. Sekä taloudellinen selkänoja että urheilullinen puoli ovat sellaisessa kondiksessa, että olemme valmiina, jos jollekin käy hassusti. Näitä on tullut ennenkin. Jääkiekkoliiton lisenssikomitea ilmoitti tänään keskiviikkona, ettei se myöntänyt Kajaanin Hokille lisenssiä ensi kaudeksi toiseksi ylimmälle sarjatasolle Mestikseen. Keväällä pelatussa karsintasarjassa ensimmäisenä joukkueena ilman Mestis-paikkaa jääneen Ketterän hallitus käsitteli tilannetta päivän aikana nopeasti. — Tulimme siihen tulokseen, että otamme paikan vastaan, jos sellaista tarjotaan. Mahdollinen kabinettinousu sarjaporrasta ylemmäs toisi Ketterälle joka tapauksessa aikamoisia haasteita. Partasen mukaan päätöksen on tultava viimeistään heinäkuun viimeinen päivä. — Jos sitä ennen ei tule päätöstä, niin kyllähän tietty etu mahdollisesta sarjanoususta silloin menetetään. Kaikki kausikorttimyynnit ja muut pitää nyt jäädyttää. Mestis-paikka todennäköisesti nostaisi muun muassa kausikorttien hintaa, koska sarjataso olisi korkeampi ja pelejä olisi enemmän. — Rahaa tarvittaisiin enemmän, mutta olimme Suomi-sarjaankin lähdössä 400 000 euron liikevaihtotavoitteella. Jos katsotaan Mestis-seurojen liikevaihtoja, niin silläkin me pomppaamme jo jonnekin keskitasolle. Ketterä on budjetoinut ensi kaudeksi 100 000 euron pelaajabudjetin, joka Partasen mukaan on isompi kuin monella Mestis-seuralla. — Jos haluamme tavoitella urheilullisesti nousua, niin joudumme käyttämään jonkinverran rahaa, että saamme tälle sarjatasolle sellaisia pelaajia, joilla nousua voi tavoitella. Mestis antaisi meille ihan erilaiset lähtökohdat tehdä seuraaville vuosille joukkuetta, koska se mahdollistaisi yhteistyön liigaseurojen kanssa. Partanen sanoo olevansa harmissaan Kajaanin Hokin tilanteesta, mutta näkee mahdollisen nousun huikeana mahdollisuutena eteläkarjalaiselle jääkiekolle. — Se antaisi hyvän paikan nuorille pelaajille kehittyä. Tietenkin sillä varauksella, että saamme paikan. Sitä ennenhän tämä on ihan täyttä spekulaatiota. Lue koko uutinen:

