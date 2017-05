Uutinen

Etelä-Saimaa: Kaupungin kalleimmat menivät kuin kuumille kiville, vaikka Marian aukion laitaan nousevan asunto-osakeyhtiön keskineliöhinta kipuaa yli 4 000 euron Lappeenrannan Marian aukion ja kävelykatu Oleksin välisen Asunto Oy Lappeenrannan Cityn asunnot menivät kuin kumille kiville. Kaksiosaisen rakennuksen harjannostajaisia vietettiin keskiviikkona. — Onhan tämä poikkeuksellista, että jo tässä vaiheessa enää yksi on jäljellä. Tätä on ollut ilo myydä, hehkuttaa Rakennusliike Evälahden konttoripäällikkö Petteri Munnukka. Korkeammasta osasta on enää yksi yksiö myymättä. Toinen, matalampi osa taas on myyty osuuspankin sijoitusrahastolle vuokrakäyttöön. Puiston laidalla sijaitseva keskusta-asunnot kiinnostavat siitä huolimatta, että asuntoja ei juuri markkinoitu ja että hinnat ylittivät haamurajan Lappeenrannassa. Asuntojen keskineliöhinta kipuaa Munnukan mukaan yli 4 000 euroon. — Tämä vahvistaa sen, että paikka korostuu asuntokaupassa. Tätä on markkinoitu ihan minimaalisesti, mutta ihmiset ovat soitelleet aktiivisesti ja kysyneet asunnoista. Munnukan mukaan hinnoittelussa päätettiin luottaa sijaintiin. — Kysyntää on joka tapauksessa ollut enemmän kuin on myytävää. Etenkin 65 — 80 neliön perheasuntoja olisi mennyt enemmänkin. Korkeammassa osassa on 39 ja matalammassa 36 asuntoa. Rakennuksen kahteen alakerrokseen tulee liike- ja toimistotiloja sekä Eksoten neuvolakeskus. Huoneistojen koot vaihtelevat 29:n neliön yksiöstä 134,5:n neliön lukaaliin. Liiketilaa on yhteensä 2004 neliötä, josta noin 500 neliötä on edelleen vapaana. Lisäksi toisessa kerroksessa on 200 neliötä vapaata toimistotilaa. Talon kellarikerroksessa on 99 autohallipaikkaa. Rakennus valmistuu ensi marraskuussa. Talon on suunnitellut Arkkitehtitoimisto Timo Vuori. Pääurakoitsijoina toimivat Jatke ja Rakennusliike Evälahti. ANNE KOTIHARJU Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/24/Kaupungin%20kalleimmat%20meniv%C3%A4t%20kuin%20kuumille%20kiville%2C%20vaikka%20Marian%20aukion%20laitaan%20nousevan%20asunto-osakeyhti%C3%B6n%20keskineli%C3%B6hinta%20kipuaa%20yli%204%E2%80%89000%20euron/2017122295331/4