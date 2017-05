Uutinen

Etelä-Saimaa: Kajaanin Hokin Mestis-lisenssi hylättiin, Ketterä ilmoittaa olevansa valmis ottamaan sarjapaikan vastaan Mestiksen karsintasarjassa kolmanneksi sijoittuneelle Imatran Ketterälle saattaa olla aukeamassa takaovi jääkiekon toiseksi ylimmälle sarjatasolle. Jääkiekkoliiton lisenssikomitea eväsi keskiviikkona Kajaanin Hokin hakemuksen ensi kauden Mestikseen. Komitean mukaan seura ei täyttänyt vaadittuja lisenssiehtoja. Muut 11 seuraa saivat lisenssin Mestikseen. Ketterä voi joutua odottamaan ratkaisua asiassa vielä pitkään. Lisenssikomitean puheenjohtaja Hannu Soron mukaan Hokki voi valittaa päätöksestä urheilun oikeusturvalautakuntaan, minkä jälkeen asian mahdollinen käsittely lautakunnassa vie oman aikansa. — Valitus pitää tehdä 30 vuorokauden sisällä. Se menee aika pitkälle ennen kuin valitus on käsitelty. Mutta jos Hokki ilmoittaa, etteivät he tee mitään valitusta, silloin prosessi nopeutuu, Soro kertoo. Hokki ja Iisalmen Peli-Karhut varmistivat Mestiksen sarjapaikkansa keväällä pelatussa karsintasarjassa. Suomi-sarjasta nousua hakenut Ketterä oli kolmas ja ensimmäinen viivan alle jäänyt seura. Ketterä on tänään julkaissut kotisivuillaan tiedotteen, jossa se ilmoittaa olevansa valmis vastaanottamaan paikan Mestikseen. Soron mukaan Mestiksen täydentäminen uudella joukkueella kuuluu ensisijaisesti liittohallitukselle, mutta hallituskaan ei voi tehdä asialle mitään, kunnes tiedetään, tekeekö Hokki valituksen lisenssin eväämisestä. Täydennysmenettelylle ei ole olemassa mitään valmista marssijärjestystä tai suunnitelmaa. — Kyllähän se yleensä on niinpäin mennyt, että etusijalla on seura, joka siellä seuraavaksi on. Tässä suhteessa Ketterän tilanne on varmaan hyvä, mutta sekin on ihan mahdollista, että Mestistä ei täydennetä 12-joukkueiseksi, vaan se pelataan 11 joukkueella. Syytä Hokin lisenssihakemuksen hylkäämiselle Soro ei halua avata. — Lisenssikomitea on tehnyt päätöksen niiden lisenssimääräysten mukaan, mitkä meillä on olemassa ja mitkä seuroilla on tiedossa. Seurat tietävät, mitä niiden pitää noudattaa ja tehdä raportit sen mukaan, että ne voivat lisenssin saada. Kajaanin Hokkia pyörittävän Kajaanin Edustushokki ry puheenjohtaja Seppo Pussinen puolestaan kommentoi lisenssihakemuksen hylkäämistä Kainuun Sanomien verkkolehdessä näin. Lue koko uutinen:

