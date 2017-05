Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatran kylpylän laajennus käynnistyy ensi viikolla: hinta 4,2 miljoonaa euroa Imatran kylpylä tarjosi tiistaina odotetun ja kaivatun uutisen. Kylpylän allasosaston laajennus käynnistyy ensi viikolla, kertoo toimitusjohtaja Ari Aspia. Pääurakoitsija on rakennusliike Evälahti. Rakennusurakan osuus on noin puolet 4,2 miljoonan investoinnista. Vesimaailman toteutuksesta vastaa Suomen allaslaite, ja lvis-urakasta Are. Investoinnin toteuttaa Imatran kaupunkikonserniin kuuluva Imatran seudun yritystilat -yhtiö. Tilat vuokrataan Imatran kylpylää operoivalle Etelä-Karjalan kuntoutumissäätiölle, joka maksaa investoinnin vuokrassa takaisin. Tiistaina allekirjoitettu vuokrasopimus mahdollistaa myös uuden allasosaston myöhemmän lunastamisen. Taikametsän rinnalle Taikajoki Laajennuksessa nykyinen Taikametsä saa kylkeensä Taikajoen, noin 400 neliön suuruisen uuden allasosaston. Rakennukseen tulee muun muassa kolmiosaisen Taikajoki-altaan lisäksi 80 metriä pitkä liukumäki, palautumiseen tarkoitetut kylmän ja kuuman veden altaat, vesijuoksuallas, iso poreallas sekä kävelyaltaat. Kantavana teemana on Saimaa. Efektiseinään heijastetaan maisemia Saimaalta, ja onpa allasalueella oma norppasaarikin. Henki on sama kuin nykyisessä Taikametsässä, mutta keinot ja tekniikka uutta, Ari Aspia kuvailee. Valmista kesäkuussa 2018 Laajennuksen on määrä valmistua vuoden 2018 juhannukseen mennessä. Investointi turvaa kylpylän nykyiset sata työpaikkaa ja tuo mukanaan kymmenen uutta, Aspia kertoo. Odotukset ovat korkealla, hän jatkaa. — Uskon, että saamme hyvää kasvua liikevaihtoon tämän hankkeen myötä ja markkinointia tehostamalla. Venäläismatkailun kuumina vuosina Imatran kylpylän liikevaihto kävi korkeimmillaan 13 miljoonassa eurossa, josta sukellettiin alimmillaan kahdeksaan miljoonaan euroon. Tänä ylletään kymmeneen miljoonaan euroon, Aspia arvioi. Tavoitteena on rikkoa vanha myyntiennätys jo lähivuosina. Lue koko uutinen:

