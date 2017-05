Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatralainen Tapio Mömmö ja lappeenrantalainen Maria Nuutinen saivat vuoden apurahan Kaakkois-Suomen taidetoimikunta on myöntänyt työskentelyapurahoja yhdeksälle alueen taiteilijalle. Yksivuotisen, 20 000 euron suuruisen työskentelyapurahan saivat kuvataiteilija Tapio Mömmö Imatralta ja muotoilija Maria Nuutinen Lappeenrannasta.Puolivuotisia, 10 000 euron suuruisia apurahoja jaettiin seitsemän. Eteläkarjalaisista taiteilijoista sen sai imatralainen Paula Humberg.Taidetoimikunta jakoi myös 30 200 euroa kohdeapurahoja kahdeksalle hakijalle, muun muassa imatralaisille Anni Takalalle ja Janette Holmströmille. Erityisavustuksia Etelä-Karjalasta saivat Kaakon taide, 5000 euroa, Kontufolk, 2000 euroa, Korutaideyhdistys, 2000 euroa ja Nukketeatteritaiteenyhdistys Le Royal Joutava ry, 6800 euroa. Taidetoimikunnan mukaan Kaakkois-Suomen yhteisöjen hankkeissa merkillepantavaa on kansainvälisyys, monikulttuurisuus ja eri taiteenlajien välinen yhteistyö. Lisäksi Taiteen edistämiskeskus on jakanut näyttöapurahoja. Viiden kuukauden työskentelyyn tarkoitetun 8 000 euron apurahan saa 120 taiteen ammattilaista, muun muassa lappeenrantalainen Sirpa Hynninen. Lue koko uutinen:

