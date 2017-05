Uutinen

Etelä-Saimaa: Eveliina Summanen on valittu naisten jalkapallomaajoukkueeseen Lappeenrantalaislähtöinen Eveliina Summanen on kutsuttu ensi kertaa naisten jalkapallomaajoukkueeseen. Helsingin Jalkapalloklubissa liigaa pelaava Summanen on Suomen mukana, kun joukkue kohtaa Kiinan Changzhou Cityssä 11. kesäkuuta. Summanen on PEPO Lappeenrannan kasvatti, joka siirtyi HJK:hon kauden 2015 päätteeksi. Hän on toiminut Suomen maajoukkueen kapteenina nuorten ikäluokissa. — Summanen pelasi hyvät EM-jatkokarsinnat U19-tyttöjen maajoukkueen kanssa ja hänellä on iso rooli HJK:ssa naisten liigassa. Nyt edessä on seuraava askel, kun nuorisomaajoukkueet ovat jääneet taakse, Suomen päävalmentaja Marko Saloranta kommentoi Palloliiton tiedotteessa. Saloranta toimii Suomen väliaikaisena päävalmentajana elokuuhun, jolloin pestissä aloittaa ruotsalainen Anna Signeul. Signeul toimii Skotlannin luotsina vielä kesän EM-kisoissa. Lue koko uutinen:

