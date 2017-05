Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan työttömyys väheni — Rautjärvi edelleen synkkä poikkeus Etelä-Karjalan työttömyysaste oli huhtikuun lopussa 14 prosenttia. Työttömiä työnhakijoita oli 8 432, mikä on 8,2 prosenttia vähemmän kuin viime vuoden huhtikuussa.Tiedot ilmenevät Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tuoreesta työllisyyskatsauksesta.Sen mukaan työttömyys on vähentynyt useimmissa Etelä-Karjalan kunnissa. Poikkeuksena on edelleen Rautjärvi, missä työttömien määrä edelleen nousi. Myös Parikkalassa oli pientä nousua.Rautjärven työttömyysaste 18,6 prosenttia oli Kaakkois-Suomen eli Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson kuntien korkein. Toisensi korkein oli Imatran 16 prosenttia, mutta Imatran työttömien työnhakijoiden määrässä oli viime vuoden huhtikuusta kahdeksan prosentin lasku.Kaakkois-Suomen kuntien matalin työttömyysaste oli Taipalsaaren 9,1 prosenttia.Uusia työpaikkoja oli Kaakkois-Suomen työ- ja elinkeinotoimistossa huhtikuussa avoinna kaikkiaan 1 649. Määrä on 19 prosenttia vähemmän kuin vuosi sitten. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/24/Etel%C3%A4-Karjalan%20ty%C3%B6tt%C3%B6myys%20v%C3%A4heni%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89Rautj%C3%A4rvi%20edelleen%20synkk%C3%A4%20poikkeus/2017122293799/4