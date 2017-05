Uutinen

Etelä-Saimaa: Aalto-yliopiston opiskelijat ideoivat uutta käyttöä Rakuunamäen kasarmeille — ehdotuksia on hotellista rokkiklubiin ja loft-asuntoihin Aalto-yliopiston arkkitehtiopiskelijat ovat ideoineet Lappeenrannan Rakuunamäen kahdelle kasarmille uusia käyttötarkoituksia. Toinen ideointikohteista on kaksikerroksinen tiilikasarmi, joka on Rakuunamäen kaakkoisosassa Suonionkadun päätteenä. Toinen on osittain kolmekerroksinen miehistökasarmi sen luoteispuolella. Opiskelijat tekivät ideansa Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksen maisteriohjelmaan kuuluvan Reuse of Buildings -kurssilla. Sille etsitään joka vuosi harjoitustyön aiheeksi jokin 1900-luvulla rakennettu, olemassa oleva rakennus, jonka käyttötarkoitus muuttuu. Professori Mikko Summanen kertoo tiedotteessa, että kurssilla villitkin ideat ovat olleet sallittuja. Rakuunamäen projektissakin jokainen opiskelijatyö on hänen mukaansa yksilöllinen ja ideoidut käyttötarkoitukset poikkeavat huomattavasti toisistaan. Rakuunamäelle on ehdotettu esimerkiksi hotellia, museota, rokkiklubia ja nuorisokeskusta sekä erilaisia asumisen muotoja lofteista opiskelija-asuntoihin. Senaatti-kiinteistöjen omistama Rakuunamäen ydinalue ja varuskuntasairaalan alue vapautuvat uuteen käyttöön, koska Puolustusvoimat on keskittämässä Lappeenrannan toimintojaan Leirikentän alueelle. Opiskelijoiden suunnitelmiin Rakuunamäen kasarmien uudiskäytöstä voi tutustua näyttelyssä, joka on esillä Lappeenrannan kaupungintalon alakerroksen aulassa 25.5.—6.6. Lue koko uutinen:

