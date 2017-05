Uutinen

Etelä-Saimaa: Torniaisen mukaan jätevesien suunta voi kääntyä, mutta kouluverkkopäätös pysyy Lappeenrannan kaupunginvaltuuston tuleva puheenjohtaja, kansanedustaja Ari Torniainen (kesk.) haluaa parantaa valtuutettujen tiedonsaantia. Kaupungin korkein päättävä elin sai tietää esimerkiksi Huhtiniemen hotellisopimusten raukeamisesta vuosia tapahtuneen jälkeen. — Tällaista toivetta on tuotu esiin, ja uskon, että voimme pitää valtuustolle iltakouluja ja seminaareja valmisteltavista ja tulevista asioista. Kaikkien valtuutettujen on hyvä saada tietoa asioista niin, että he voivat osallistua kunnolla päätöksentekoon, sanoo Torniainen. Jotkut ovat epäilleet, ettei kansanedustaja Torniaisen aika riitä kaupungin ykkösluottamustehtävän hoitoon. — Olen nykyäänkin kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja sekä maakuntavaltuuston puheenjohtaja. Näin tieto kulkee hyvin kaupungin ja eduskunnan välillä. Kansanedustaja tekee töitä 24/7, ja kansanedustajan aika riittää tämän takia paremmin kuin jos vaikka olisi yksityisellä töissä. Maanantai on kansanedustajien maakuntapäivä. Viikonloppuna ehtii edustamaan ja arki-iltaisinkin nopeiden junayhteyksien ansiosta. Torniainen kehuu nykyistä valtuuston puheenjohtajaa Heikki Järvenpäätä (kok.) niin edunvalvonnassa kuin edustamisessakin parhaaksi mahdolliseksi puheenjohtajaksi. Varhaiskasvatukseen lisärahaa Uusi valtuusto joutuu tekemään hetimmiten isoja ratkaisuja. Torniaisen mukaan joitakin jo tehtyjä päätöksiä on syytä muuttaa, esimerkiksi varhaiskasvatuksessa. — Varhaiskasvatus pitää katsoa uudelleen, koska on tullut esiin tarvetta parantaa tilannetta siellä. On puhuttu noin 250 000 euron lisäresurssista, jota on syytä harkita. Myös jätevedenpuhdistamon paikka ja tekniikka nousevat Torniaisen mukaan varmasti keskusteluun. Hyväristönmäen asemakaavamuutos on parhaillaan nähtävillä. — Se ei ole ihan helppo asia. Vaikka meillä on jo päätöksiä asiasta, kannattaa vielä selvittää kaikkia vaihtoehtoja, ainakin niin kauan, kuin valituksia on ratkaisematta. Uskon, että Kukkuroinmäki-vaihtoehto nousee ilman muuta vielä esille. Tekniikan kehittyminenkin on otettava huomioon. Sen sijaan kouluverkkopäätöksiä Torniainen ei avaisi. — Pidetään Pulpin ja Kaukaan koulut kouluina ja annetaan kouluille työrauha. Alle viiden miljoonan jäähallin korjaus kelpaisi, muuten areena parempi Torniainen harkitsisi uuden jäähallin korjaamisvaihtoehtoa siinä tapauksessa, että katon korjauksen hinta ei nouse yli kolmen miljoonan euron. — Jos samalla muita korjauksia tarvitaan niin paljon, että korjausvaihtoehdon kokonaiskustannus nousee viiteen miljoonaan euroon, lähtisin selvittämään maakunta-areenaa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Korkeat taksat, maksut ja verot heikentävät Lappeenrannan imagoa. — On pystyttävä hillitsemään asumiskustannusten nousua. Jos esimerkiksi tulee hulevesimaksu, se ei saa nostaa kokonaiskustannuksia. Torniainen väittää, että kaupungilta on mennyt sivu suun Lappeenrantaan sijoittumista harkinneita yrityksiä. — Jatkossa pitää olla riittävästi joustoa. Tulijoille pitää löytyä sopivat kaavalliset ratkaisut. Lue koko uutinen:

