Etelä-Saimaa: Teatteri parantaa pikkuhiljaa — täyttöaste lähenee budjetoitua Dingo-ilmiö antoi virtaa Lappeenrannan kaupunginteatterille loppukeväästä. Lukioteatterin kanssa yhteistyössä toteutettu Nahkatakkinen tyttö -musikaali oli kiinnostavuudeltaan ja täyttöasteeltaan teatteri Imatran tuotantojen luokkaa. Harrastajat ovat tervetulleita jatkossakin. — He tuovat erilaisia ja uusia yleisöjä, teatterinjohtaja Timo Sokura perustelee. Yhteistyö Tanssiopiston kanssa tulee näyttämölle syksyllä, ja Sokuran mukaan neuvotteluja on käynnissä niin taidekoulu Estradin kuin teatteriyhdistys Kesynkin kanssa. Niskavuori pettymys Nahkatakkisen tytön esitysrupeama oli tiivis, ja siitä oli vain vähän esityksiä, joten sen yleisömäärä jäi muita kevätkauden ensi-iltoja pienemmäksi. Kevään vetävin näytelmä oli kotimainen kantaesitys, Helena Anttosen kirjoittama ja ohjaama Terijoella. Sen ja Niskavuoren nuoren emännän ongelma oli samankaltaisuus. — Niskavuori ja Terijoki olivat liikaa samalle kohderyhmälle samalla esityskaudella. Sokuraa harmittaa Niskavuoren kohtalo, koska toteutus oli raikas ja erilainen Niskavuori-näytelmäksi. Sokuran kaudella vierailuesitykset ovat vetäneet katsojia hyvin. Nyt ne jäivät vähän viime keväästä, mutta teatterinjohtaja aikoo jatkaa rohkeita valintoja pienelle puolelle. — Uskon, että yleisöä löytyy muullekin teatterille kuin suuren näyttämön viihteelle. Täyttöaste ja yleisömäärä kasvussa Kaupunginteatterin yleisömäärä kasvoi edellisestä keväästä. Katsomon täyttöasteet olivat yleisömäärääkin kovemmassa kasvussa. Teatterin budjetti on laadittu 60 prosentin täyttöasteelle. Lähellä ollaan, sillä suurella näyttämöllä se oli 59 ja pienellä 83. Teatterin talousluvut keväältä valmistuvat lopullisesti kaupungin puolivuotiskatsaukseen, jota kulttuuri- ja liikuntalautakunta käsittelee elokuussa. Näillä täyttöasteilla on erittäin todennäköistä, että teatterin vastustajien puolue ei saa luvuista vettä myllyynsä. Teatteri palkkasi myyntineuvottelijan vuoden määräajaksi viime marraskuussa. Tämän tavoitteena on markkinoida ja myydä teatteriesityksiä valtakunnallisesti. Kevään näytäntökauden perusteella bussiryhmien määrä teatterissa on lisääntynyt aiemmasta. Lue koko uutinen:

