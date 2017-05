Tämä ei ole musta kyy — tiellä lämmitteli toista metriä pitkä rantakäärme

Kuva: erkki paajanen Lukijan kuva

Erkki Paajanen onnistui kuvaamaan suomalaisittain valtavan käärmeen Parikkalassa.

Suuri rantakäärme, pituudeltaan noin 120 senttiä, poseerasi hetken maantiellä Siikalahdella lähellä Paajasen kotia ja poistui sitten arvokkaasti madellen ruohikkoon.

— En ole ikinä nähnyt moista. Oli tiellä sen aikaa, että sain kuvattua. Sitten se suhahti minulle ja lähti jatkamaan matkaa.

Paajanen on nähnyt tienoilla pienempiä rantakäärmeitä, puolet tätä pienempiä.

— On niitä täällä. Ruuaksi on hiiriä ja myyriä. Tuon kokoinen pyydystää varmaan jo aika isojakin saaliita.

Rantakäärme kuuluu tarhakäärmeiden heimoon ja on suurin Suomen kolmesta käärmelajista. Väri vaihtelee, mutta lajin tunnistaa parhaiten vaaleista niskatäplistä.

Rantakäärme on myrkytön ja ihmisille ja eläimille täysin harmiton. Se on rauhoitettu, eli käärmettä ei saa vahingoittaa.

Rantakäärme on tavallisesti 70–80 senttiä pitkä. Suomen ennätys on 134 senttiä, Keski-Euroopasta on tavattu jopa kaksimetrisiä yksilöitä. Naaras on isompi kuin koiras.

Rantakäärme viihtyy vesien äärellä ja kosteikoissa ja saalistaa päivisin. Se on taitava ja kestävä uimari ja sukeltaja ja liikkuu maallakin kyytä rivakammin.

Rantakäärme syö kaloja, sammakoita, liskoja, hiiriä, myyriä ja joskus harvoin linnunpoikasia.

Ahdistettuna käärme pakenee. Jos pakoon ei pääse, se sihisee ja yrittää näyttää mahdollisimman isolta. Käärme on rauhoitettu, eli ahdistellahan sitä ei saa.