Uutinen

Etelä-Saimaa: Soihtu kädessä rauhan puolesta juosten: Etelä-Karjala Suomen rauhanjuoksun reitillä — lenkkikaverit tervetulleita! Useaa eri kansallisuutta edustava noin kymmenen hengen ryhmä juoksee parhaillaan Suomen poikki maailmanrauhan puolesta. Tänään iltapäivällä juoksijat saapuvat Ruokolahdelle, jossa he myös yöpyvät. Kyse on kansainvälisen rauhanjuoksun Suomen osuudesta. Ryhmä lähti liikkeelle maan itäisimmästä pisteestä Ilomantsista sunnuntaina. Määränpäänä on Suomen eteläisin kolkka Hangossa, jonne saavutaan tulevana lauantaina. Ruokolahdelta juoksu jatkuu huomenna keskiviikkona Imatralle ja siitä länteen. Lappeenrannan kulkue ohittaa Kuutostietä pitkin noin kello 15, kertoo tapahtuman järjestäjiin kuuluva Iiris Nuuja. Jouksu jatkuu kohti Luumäkeä, missä on seuraava yöpyminen Taavetissa. Kaikki ryhmän jäsenet eivät juokse samaan aikaan. Letkan mukana kulkee kolme autoa, eli osa juoksijoista on aina lepovuorossa. Ryhmä vierailee juoksunsa ohessa useissa kouluissa reitin varrella. Ensimmäinen askel on sinun Jo 30 vuoden ajan juostu Rauhanjuoksu on järjestäjien tiedotteen mukaan maailman suurin ruohonjuuritason ponnistus rauhan puolesta. Juoksun näkyvänä tunnusmerkkinä on olympialaistyyliin kädessä kannettava palava soihtu. Tämä soihtu yhdistää eri kansakuntia, kansoja ja ihmisiä kulkiessaan ihmiseltä toiselle ja maasta toiseen. Reitin varrella kuka tahansa on tervetullut mukaan juoksemaan ja kantamaan soihtua. — Vaikka vain parin askelen verran, kannustaa Iiris Nuuja. Rauhanjuoksu on järjestäjien mukaan täysin epäpoliittinen ja kaikille tarkoitettu. Alullepanijana oli intialainen filosofi, kirjailija ja taiteilija Sri Chinmoy. Rauhanjuoksu on sittemmin levinnyt yli sataan maahan. Suomessa käytännön toteutuksesta vastaavat vapaaehtoiset yhteyshenkilöt matkan varrelta. Tällä kertaa mukana on juoksijoita Yhdysvalloista, Venäjältä, Ukrainasta ja Tsekeistä asti. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/23/Soihtu%20k%C3%A4dess%C3%A4%20rauhan%20puolesta%20juosten%3A%20Etel%C3%A4-Karjala%20Suomen%20rauhanjuoksun%20reitill%C3%A4%20%E2%80%94%20lenkkikaverit%20tervetulleita%21/2017522288990/4