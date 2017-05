Uutinen

Etelä-Saimaa: SaiPan uusi kaksikko haluaa, että junioreissa syttyy kipinä etsiä rajojaan Kai Jansson muuttaa Lappeenrantaan Espoon Palloseuran toiminnanjohtajan pestistä. Jussi Hyvärinen valmensi viimeksi Mikkelin Jukurien A-junioreja. — Tänne on tosi hieno tulla, kun näen, mitkä mahdollisuudet meillä on. Minua ei esimerkiksi enää rajoita jään määrä, kuten Espoossa, Jansson toteaa. Jansson vastaa saipalaisen valmennuslinjan ja -koulutusjärjestelmän luomisesta, jalkauttamisesta ja sitä kautta entistä parempien pelaajien kasvattamisesta saipalaiseen ympäristöön. — Huippu-urheilupuolella haluan nähdä, että saipalaiset pelaajat ovat Pohjola-leirillä hyvin edustettuina. Vielä niin, että ne menevät sieltä myös maajoukkueputkeen sisään. Varsinkin nuorimmassa päässä jääkiekkoilu on ensisijaisesti liikuntaharrastus. — Avain on, että juniori saa harjoituksissa kipinän harjoitella omatoimisesti. Hyvärinen on tutustunut uusiin valmennettaviinsa muutaman viikon ajan. — Nämä ovat hyviä, reippaita poikia. He ovat hyvin valmennettuja joka ikäryhmässä, eli peruspaketti on kunnossa. Pelaajamassaa riittää. Karvat nousivat käsissä pystyyn, koska minulla on tästä niin hyvä fiilis. Hyvärinen haluaa luoda valistavan ja keskustelevan ilmapiirin, jossa kukin juniori tietää, miksi mitäkin harjoitetta tehdään. Pelaajat tekevät muutaman vuoden tavoitesuunnitelman, jonka valmentajat pilkkovat heidän kanssaan lyhyempiin jaksoihin ja tekevät yksilölliset harjoitussuunnitelmat. — Tärkein tavoite on saada pelaajille enemmän itsetietoisuutta, kiinnostusta ja vastuunkantoa urheilijaksi tulemisesta, Hyvärinen toteaa. Lue koko uutinen:

