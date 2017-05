Uutinen

Etelä-Saimaa: Risto Kakkolan mielestä talous on edelleen Lappeenrannan suurin haaste Lappeenrannan kaupunginhallituksen puheenjohtajana jatkaa näillä näkymin Risto Kakkola (sd.) Kakkolan mielestä uuden kaupunginvaltuuston ja -hallituksen tärkein haaste on talouden tasapaino. — Kaupungilla on valtavat investointipaineet, jotka eivät onnistu ilman tarkkaa taloudenpitoa. Valtuustokauden aikana tuleva maakuntauudistus aiheuttaa myös muutoksia, jotka pitää huomioida. Kakkola sanoo, että jo tiedossa olevien investointien lisäksi sivusta putkahtaa uusia kohteita. Koulut on saatava suunnitellusti kuntoon, ja jäähallistakaan ei päästä eroon. — Se tulee päätettäväksi tavalla tai toisella ja ehkä piankin. Jo päätettyjä palveluverkkopaketteja, esimerkkinä länsialue, ei Kakkolan mielestä ole tarvetta lähteä avaamaan. Hän sanoo, ettei ole kuullut mitään, mikä antaisi aihetta uuteen tarkasteluun. Siitä myös lähdetään, että Pulpin ja Kaukaan koulut peruskorjataan. — Niiden osalta ei muutoksia voi tulla. Sellainen oli henki myös kuntavaalien alla. Ei ihmisiä voi lähteä vaalien jälkeen pettämään. Uusia talouden tasapainotuspaketteja ei paineista huolimatta ole vielä suunnitteilla. Kakkolan mukaan mahdollinen tarve selviää aikanaan. Työpaikkoja lisää Väistyvän valtuuston mielestä kaupungin pitää terävöittää elinkeinopolitiikkaansa uusien yritysten ja työpaikkojen synnyttämiseksi. Kakkola sanoo, että juuri sitä varten on luotu uusi organisaatio ja myös Wirma sulautettu kaupungin muuhun organisaatioon. — Ihmisten osaaminen saadaan nyt tehokkaaseen käyttöön. Muistutan, että Wirma-kuvion myötä ihmisiä ei ole tullut yhtään lisää. Nimikkeitä on muutettu, ja nyt ajatus on, että saamme enemmän tulosta samalla ihmismäärällä. Lappeenrantaa moititaan myös kalliiksi kaupungiksi elää. Kakkola sanoo, että kaupungin taksoja ja maksuja ei voi laskea, vaikka tahtoa olisi. — Energiayhtiöllä on edessä valtavat investoinnit maakaapeloinnin sekä vesi- ja jätevesiratkaisun vuoksi. Päinvastoin voi olla niin, että korotuksilta ei ehkä vältytä. Palvelut kuntoon Kakkola myöntää, että asumisen kalleus ei paranna Lappeenrannan imagoa. Kaupunki ei pääse rehvastelemaan alhaisilla veroilla ja maksuilla. — Minä lähdenkin siitä, että jos palvelut pelaavat ja ihmiset kokevat, että verorahalle saa katetta, niin se parantaa imagoa. Kakkola sanoo, että kun koulu- ja päivähoitoasiat saadaan kuntoon, lapsiperheet ovat tyytyväisiä. Osa tätä tyytyväisyys- ja houkutuspakettia ovat Kakkolan mielestä myös erikoisluokat ja riittävä, kiinnostava harrastustarjonta. Uudesta kaupunginhallituksesta Kakkola sanoo, että hallitukseen on tulossa hyvä porukka. Vanha runko säilyy ja yhteistyö on ollut hyvää tähänkin saakka. — Se jatkuu varmasti samana. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/23/Risto%20Kakkolan%20mielest%C3%A4%20talous%20on%20edelleen%20Lappeenrannan%20suurin%20haaste/2017122286727/4