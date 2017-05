Uutinen

Etelä-Saimaa: Remonttitarjouksia kannattaa pyytää monelta firmalta Mikko Yli-Kankahila Kaakon Putkistosaneeraus -yhtiöstä arvioi kiertävien remonttifirmojen laskuttavan keskimäärin 50 prosenttia enemmän kuin paikalliset. — Matkafirmojen taustalla on yleensä raskaampi organisaatio kuin meillä, mikä osittain selittää hintaeroa. Varmaan katekin on suurempi. Kovempiin hintoihin voi vaikuttaa myös se, että toiselta paikkakunnalta tuleville työmiehille tulee matkakuluja. Matkafirmat pääsevät aloittamaan työn usein heti. Kaakon Putkistosaneeraus pystyy tekemään remontin muutamien kuukausien sisällä. — Siihenkin on törmätty, että asiakkaita on peloteltu ongelmien vakavuudella. Harvoin tilanne on niin huono, että remontti on tehtävä heti. Jos putket ovat kestäneet 50 vuotta, ne todennäköisesti kestävät vielä muutaman kuukauden. Putken tekninen käyttöikä on Yli-Kankahilan mukaan noin 50 vuotta. — Hyvissä ajoin ennen sitä kannattaa aloittaa remontin suunnittelu. Ensimmäiseksi pitää pyytää joku yritys kuvaamaan putket. — Tärkeintä on pyytää useita tarjouksia, eikä missään tapauksessa pidä hyväksyä ensimmäistä. Vähintään kolmelta yritykseltä kannattaa kysyä, että pystyy kunnolla vertailemaan. Pientalon putkiremontin keskihintaa on vaikea tarkalleen sanoa, Yli-Kankahila sanoo. — Sataneliöisen perusomakotitalon putkien sukitus maksaa keskimäärin 12 000—15 000 euroa. Kaakon Putkistosaneeraus tekee pääasiassa kerrostalojen putkiremontteja, mutta pientaloja on tullut asiakkaiksi yhä enemmän. — Se on hyvin kasvava ala. Kaakon Putkistosaneeraus tekee viemäriremontit pääasiassa sukitusmenetelmillä. Yritys toimii Kymenlaakson, Etelä-Karjalan ja Etelä-Savon alueilla. Lue koko uutinen:

