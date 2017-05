Uutinen

Etelä-Saimaa: Ovelta ovelle -myyjän urakkatarjousta kannattaa epäillä putkiremontissa Naapuriapu ja terve epäluulo säästivät Lappeenrannan Mattilassa asuvalle Riitta Kokolle yli 10 000 euroa. Sen verran oli eroa ovelta ovelle -remonttifirman ja paikallisen putkiliikkeen urakkatarjouksessa. Kokko asettui Lappeenrannan Mattilaan 3,5 vuotta sitten. Hän osti enonsa 1960-luvulla rakentaman punatiilitalon perikunnalta, ja on pikkuhiljaa remontoinut taloa omakseen. Pinnat on sisällä uusittu, katto maalattu, yläpohjan villat vaihdettu ja sauna remontoitu. Naapurin kanssa halkotalkoissa käyty keskustelu toi mieleen lähestyvän putkiremontin. — Olin kaikkiin aikaisempiin remontteihin kysellyt naapureilta suosituksia tekijöiksi, ja pääasiassa käyttänyt paikallisia firmoja. Vastapäätä asuva Matti Soljasalo antoi tällä kertaa kullanarvoisen neuvon: puhelimessa tai ovelta ovelle kauppaaviin remonttifirmoihin kannattaa suhtautua epäillen. Kun suoramyyntiä harjoittava yritys sitten kuvasi Kokon putket ja teki tarjouksen, remontin hinta ällistytti. Kokonaishinta oli tarjouksen mukaan 21 170 euroa, josta alennusta luvattiin heti 170 euroa. Kyseessä oli talon kaikkien viemäriputkien sukitus tarkistuskaivoon saakka. Kokko mietti, ettei ollut varautunut niin kalliiseen remonttiin. Hän päätti kuitenkin kysyä tarjousta naapurin suosittelemalta Kaakon Putkistosaneeraukselta, ja siellä hinta oli puolet vähemmän eli 10 147 euroa. Remontissa kaikki sujui Kokon mukaan sovitusti, aikataulu ja budjetti pitivät, työntekijät olivat asiantuntevia ja ahkeria, ja sivussa tuli keittiönkaappiin uusi sarana. Koko homma vei viikon, ja loppusiivouskin oli tehty moitteettomasti. Taktiikkana väsyttää asiakas Kokko harmittelee sitä, että moni ihminen on saattanut tarttua kiertelevien firmojen ylikalliisiin tarjouksiin. — Kun asiantuntevasti puhuva tyyppi ilmoittaa kuvausten osoittavan välitöntä korjausten tarvetta ja sanoo vielä, että firman tekemä tarjous on voimassa vain nyt, moni päättää pelästyksissään tarttua tarjoukseen, Kokko arvelee. Siinä ei enää mietitä, onko hinta-arvio tai edes korjaustarve oikea. Yksi taktiikka on myös väsyttää asukas. Firman mies ei lähde pois ennen kuin nimet on paperissa. Putkiremppoja on Matti Soljasalon mukaan myyty Mattilassakin ahkerasti. — Tehdään ensin ilmainen kuvaus, jonka perusteella ihmiset säikytetään päättämään pikaisesti kalliista rempasta, jonka peruminen on vaikeaa. Soljasalon mukaan olisi hyvä, jos omakotiasukkaille olisi tarjolla tietoa siitä, mitä erilaisista remonteista keskimäärin on maksettu, ja milloin remontteja on syytä alkaa miettiä. Kiertävät remontintarjoajat ovat Soljasalon mukaan myyneet myös esimerkiksi hormi- ja kattoremontteja. Kilpailu- ja kuluttajavirasto kehottaa tekemään remonttisopimuksen aina kirjallisesti. Viraston verkkosivuilla (www.kkv.fi) on pienremontin sopimusmalli, jota voi hyödyntää sopimusta tehdessään. Lue koko uutinen:

