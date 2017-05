Uutinen

Etelä-Saimaa: Manchesterin iskussa kuollut ainakin 22 ihmistä, osa lapsia — poliisi vahvistaa tekijän kuolleen räjähdyspaikalla Areenakonsertin yhteydessä tehdyssä pommi-iskussa on kuollut ainakin 22 ja loukkaantunut 59 ihmistä maanantain ja tiistain välisenä yönä Pohjois-Englannin Manchesterissa. Kuolleiden joukossa oli myös lapsia. Pommi räjähti valtavan Manchester Arena -monitoimihallin luona, jossa juuri esiintymisensä oli päättänyt nuorison suosikkiartisti, yhdysvaltalainen Ariana Grande. Poliisi on vahvistanut hyökkääjän kuolleen räjähdyspaikalla, Reuters kertoo. Myös uutistoimisto AFP:n mukaan iskun tekijä kuoli räjähdyksessä. Manchester Arena -halli on Britannian suurin ja Euroopan toiseksi suurin sisähalli. Sinne mahtuu noin 21 000 ihmistä. Britannian yleisradioyhtiölle BBC:lle puhuneen silminnäkijän Andy Holeyn mukaan isku ei tapahtunut sisällä konsertissa. — Se oli ehdottomasti räjähdys ja siinä oli voimaa. Se tapahtui lähellä lipunmyyntiä areenan sisäänkäynnin luona, hän sanoi. Läheisestä puistosta löytyi pian räjähdyksen jälkeen toinen pommiksi epäilty esine. Poliisin pommiasiantuntijat räjäyttivät sen hallitusti. Kohde osoittautui hylätyksi vaatekappaleeksi. Räjähdyksestä selvinneet ihmiset pakenivat räjähdyksen jälkeen paniikissa. Uutistoimisto Reutersin mukaan poliisi uskoo tässä vaiheessa, että pommihyökkäyksen teki yksi mies. Poliisi kuitenkin selvittelee, olisiko taustalla kuitenkin laajempi verkosto. Jo pian iskun jälkeen poliisi totesi tutkivansa räjähdystä terrori-iskuna. Poliisi on vahvistanut, että itsemurhapommittaja kuoli iskussa. Reutersin tietojen mukaan terroristin räjähteiden joukossa oli metallinkappaleita, jotta syntyisi mahdollisimman paljon tuhoa. Twitterissä äärijärjestö Isisin kannattajat iloitsivat tapauksesta, mutta terroristijärjestö ei kuitenkaan ole ilmoittautunut iskun tekijäksi. Lue Helsingin Sanomien koko juttu täältä. Lue koko uutinen:

