Uutinen

Etelä-Saimaa: Kotimyynnissä tehty sopimus on oikeus perua 1. Kotimyynnistä on kyse, kun ovelta ovelle -myyjä tulee kotiin markkinoimaan remonttipalvelua ja käynnin aikana tehdään sopimus. 2. Kuluttajalla on 14 päivän peruuttamisoikeus, jonka kuluessa kuluttaja voi perua kaupan ilman erityistä syytä. 3. Peruuttamisesta on ilmoitettava myyjän antamalla peruuttamislomakkeella tai muulla tavalla kuten sähköpostitse. 4. Peruuttamisoikeutta ei ole muun muassa silloin, kun palvelu on kokonaan suoritettu. 5. Markkinoinnissa ei saa käyttää aggressiivista menettelyä, ja painostaminen sopimuksen tekemiseen on aina sopimatonta. 6. Jos käy ilmi, että kuluttaja ei ole ikänsä tai sairautensa vuoksi kyennyt ymmärtämään sopimuksen merkitystä, sopimus ei ole sitova. Lähde: Kilpailu- ja kuluttajavirasto Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/23/Kotimyynniss%C3%A4%20tehty%20sopimus%20on%20oikeus%20perua/2017122269216/4