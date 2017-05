Uutinen

Etelä-Saimaa: Kommentti: Isku lasten maailmaan Poptähti Ariana Granden Instagram-sivu täyttyy kyynelehtivistä emojeista ja särkyneiden sydänten kuvista. Pysy vahvana, Ariana, kirjoitti tähden 12-vuotias fani tiistaiaamuna Suomen aikaa. Maanantain ja tiistain välisenä yönä Manchesterissa tapahtui pommi-isku kesken amerikkalaistähden konsertin. Tiistaina aamupäivällä yli kahdenkymmenen on vahvistettu kuolleen. Kuolleiden joukossa on lapsia. Eurooppalaisiin konserttisaleihin on toki isketty ennenkin. Marraskuussa 2015 Bataclan-konserttisalin terrori-iskussa Pariisissa surmansa sai 89 ihmistä. Mutta Manchesterin tapahtumat osuvat ensisijaisesti lasten maailmaan. Suositulla poptähdellä ja someidolilla on valtavasti nuoria faneja. Kova pala tämä on Grandellekin. 23-vuotiaan tähden on kerrottu olleen hysteerinen järkytyksestä. Tapaus Manchester on uudenlainen ja vaikea. Nyt on lasten ja nuorten suuri suru. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/23/Kommentti%3A%20Isku%20lasten%20maailmaan/2017122288699/4