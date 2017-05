Uutinen

Etelä-Saimaa: Kansallisbaletilla ilmaisesitys kesäkuussa Satamatorilla – mukana myös lappeenrantalainen Anni Jokimies Kansallisbaletin kesäkiertue saapuu kesäkuun 12. päivä ensimmäistä kertaa Lappeenrantaan. Kansallisbaletti järjestää ilmaisesityksen Satamatorilla. Kiertueen ohjelmassa on noin tunnin mittainen kooste, joka sisältää katkelmia klassisen baletin suosikkiteoksista Joutsenlammesta ja Pähkinänsärkijästä Prinsessa Ruususeen ja Scheherazadeen. Nykytanssia näyttämölle tuovat katkelmat Jorma Uotisen teoksista Jord ja Ballet Pathétique. Lisäksi ohjelmassa nähdään Kansallisbaletin tanssijoiden Emrecan Tanisin, Thibault Monnierin ja Samuel Števikin nykytanssinumerot, jotka on luotu varta vasten kesäkiertueelle. Mukana kiertueella on yhteensä 18 tanssijaa, joukossa muun muassa solistitanssijat Florian Modan ja Jonathan Rodrigues sekä Lappeenrannasta kotoisin oleva Kansallisbaletin nuorisoryhmän tanssija Anni Jokimies. Hän on saanut syyskaudesta alkaen kiinnityksen Kansallisbaletin pääryhmään. Kansallisbaletti tekee kesäkiertueen tänä vuonna kuudennen kerran. Kiertueesta on tullut kuluneiden vuosien aikana hyvin suosittu, ja esimerkiksi Jyväskylän Lounaispuistossa yleisöä on ollut paikalla vuosittain jopa 3 000 henkeä. Kansallisbaletti vierailee Lappeenrannan ja Jyväskylän lisäksi Kotkassa, Kuopiossa ja Tampereella. Lue koko uutinen:

