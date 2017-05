Uutinen

Etelä-Saimaa: Juniori-SaiPa pyrkii terästäytymään: "Kilpailu lisääntyy ja pistää meidät seuroissa tekemään laadukkaampaa työtä" Puheenjohtaja Seppo Ukkonen myöntää SaiPan junioriorganisaation olevan huolissaan. Parin vuoden sisällä useampi taitava juniori on valinnut, että heille paras tapa edetä jääkiekkouralla on muuttaa Lappeenrannasta muualle Suomeen. — Olemme miettineet, mistä se johtuu. Mitään yksittäistä syytä ei varmaan ole, mutta jos jokin syy löytyy, miksi emme voisi sitä poistaa, Ukkonen toteaa. Kaksi muutosta ovat uusia ihmisiä. Kai Jansson aloittaa kesäkuussa Petteri Kilpivaaran seuraajana valmennuspäällikkönä. Jussi Hyvärinen on ollut SaiPan B-juniorien päätoiminen päävalmentaja toukokuun alusta alkaen. — Peruspilarit ja rakenteet ovat täällä kunnossa. Se on SaiPan vahvuus. Täällä on tehty pitkäjänteistä työtä ja tuotu vuosien varrella tietotaitoa myös seuran ulkopuolelta, Jansson toteaa. Jansson kertoo miettineensä etukäteen sitä, miten Kouvolan KooKoon ja Mikkelin Jukurien tuoreet nousut miesten liigatasolle vaikuttavat SaiPan juniorien toimintaympäristöön. — SaiPa on saanut olla aika kauan kunkun asemassa täällä itärajalla. Tänne on varmasti tullut pelaajia ympäristöstä, jossa tehdään hyvää jääkiekkotyötä, esimerkiksi Joensuusta. Jansson uskoo ”hyvällä tavalla” markkinatalouteen. Jääkiekkojuniorit vertailevat entistä enemmän seuroja ja pohtivat, mikä olisi heille paras paikka. — Se on mielestäni ihan oikein. Kilpailu lisääntyy ja pistää meidät seuroissa tekemään laadukkaampaa työtä. Meidän SaiPassa on vastattava siihen, että vieressä on oikeasti kaksi uutta kilpailijaa. Jääkiekkoilu on Suomen ainoa urheilulaji, jossa pienellä osalla kustakin ikäluokasta on aito mahdollisuus ammattilaisuuteen kotimaassa. Nuoret muuttavat pois kotoa siinä missä muidenkin alojen opintojen perässä. — Kovin mielellämme pitäisimme kaikki pelaajamme meillä. Se on selkeä tavoite. Lähtisin siitä, että myös SaiPassa saa ammattikoulutuksen jääkiekkoilijaksi. Sen takia ei tarvitse lähteä muualle, Ukkonen toteaa. Valtakunnallisesti Suomen jääkiekkoilussa on huolestuttu juniorien virrasta Pohjois-Amerikkaan. Juniorien aiempaa suurempi liikkuminen myös Suomen sisällä on osa uutta normaalitilaa. — Kun Pohjola-leiriltä julkaistaan 44 nimen lista maajoukkue-ehdokkaista, seuraavan viikon aikana heistä jokaiseen ottaa yhteyttä vähintään kolme agenttia tai seuraa, Hyvärinen kertoo. Siksi SaiPan pitää Janssonin mukaan antaa alusta asti juniorien vanhemmille tietoa siitä, miten SaiPa pystyy tukemaan heidän lapsensa kehitystä yhtä kautta pidemmällä aikavälillä. — Ettei käy niin, että se myöhemmin Länsi-Suomesta tuleva puhelu on ensimmäinen oikea kunnon yhteydenotto. SaiPan junioritoiminnan on kyettävä todistamaan osaamisensa entistä pontevammin teoissa, ei sanoissa. Janssonin mielestä SaiPalla on siihen avaimet: olosuhteet, tarpeeksi jäätä, hyvät valmentajat ja pitkäjänteiset suunnitelmat. — Ryhdytään töihin vaan. Saipalainen pelaaja pystyy valmistumaan vaikka siihen multihuipentumaan: NHL:n ykköskierroksen varaukseen. Lue koko uutinen:

