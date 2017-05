Uutinen

Etelä-Saimaa: Jos kuorma unohtuu kiireessä sitoa, jälki voi olla tuhoisaa — kuljetusalan kova kilpailu on liikenneriski Kuorma-auto-onnettomuuksien määrä on laskussa, mutta autojen koon vuoksi ne ovat sattuessaan aina vakavia. Onnettomuustietoinstituutin yhteyspäällikkö Tapio Koisaaren mukaan kuljetusalalla olisi laajan itsetutkiskelun paikka. Esimerkiksi liian tiukat aikataulut lisäävät onnettomuusriskiä. Kaiken taustalla on alan kireä kilpailutilanne. — Onnettomuustilastoja tutkittaessa nousevat isossa kuvassa esiin alan järjestelmän rakenteelliset puutteet. Kilpailu ajaa hakemaan säästöjä, että kuljetuksille saadaan katetta, Koisaari sanoo. Kuljettajat voivat vaikuttaa monilla tavoin raskaan liikenteen onnettomuuksien aiheutumiseen. He eivät kuitenkaan ole aina syypäitä kasvaneisiin riskeihin. Esimerkkinä Koisaari mainitsee ylitiukoiksi lasketut ajoaikatavoitteet, jotka pakottavat kuljettajat laistamaan määräyksistä. — Ajatellaan vaikka kuormansidontaa: se on monesti hyvin vaativaa ja vie aikaa oikein tehtynä. Jos järjestelmä menee sellaiseksi, että kuljettajalla ei ole tarpeeksi aikaa siihen, se johtaa laiminlyönteihin. Mikäli kuorma sitten ajon aikana tai onnettomuustilanteessa lähtee liikkeelle, on sillä omat vaikutuksensa. — Jos kunnolla sitomaton kontti tipahtaa kaarteessa kadulle ja kohdalla sattuukin olemaan joukko ihmisiä, ovat seuraukset vakavia. Koisaaren mukaan kuljetusalan järjestelmän, kuten tilaajien ja kuljetusyrittäjien, onkin tuettava arjen kuljetustoiminnan rakennetta paremmin. Siten onnettomuuksiin johtavia riskitekijöitä voitaisiin karsia. — Alan toiminnan valvonnalla on pidettävä huoli siitä, että pelikenttä on reilu. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/23/Jos%20kuorma%20unohtuu%20kiireess%C3%A4%20sitoa%2C%20j%C3%A4lki%20voi%20olla%20tuhoisaa%E2%80%89%E2%80%94%E2%80%89kuljetusalan%20kova%20kilpailu%20on%20liikenneriski/2017522287627/4