Uutinen

Etelä-Saimaa: Imatralla petyttiin: hallinto-oikeus ei ottanut kantaa, onko 15 000 euroa jätevesiliittymästä sopu- vai kiskurihinta Imatran kaupunki ei menetellyt virheellisesti vahvistaessaan Jääsken vesi- ja jätevesiosuuskuntien toiminta-alueen vuonna 2015. Pitkään kestäneestä prosessista ei löytynyt sellaisia virheitä, joiden perusteella Imatran kaupunginvaltuuston päätös olisi pitänyt kumota. Tällaiseen lopputulokseen tuli Itä-Suomen hallinto-oikeus käsitellessään imatralaisen Esko Kärkkään ja noin 40 muun henkilön valitusta. Hallinto-oikeus jätti tutkimatta valittajien kantelunomaiset huomautukset. Muilta osin valitus hylättiin. ”Olennaisin unohtui” Esko Kärkäs on pettynyt ja yllättynyt. Hänestä hallinto-oikeus sivuutti kokonaan kaikkein olennaisimman asian: Jääsken vesi- ja jätevesiosuuskunnan liittymien hinnan. Sen jälkeen kun osuuskunnan toiminta-alue on kerran vahvistettu, alueen kiinteistöjen on lähtökohtaisesti liittyvä sen verkostoihin. Jääsken jätevesiosuuskunnan liittymä maksaa reilut 15 000 euroa, puhtaan veden liittymä puolestaan 1 500 euroa. Kärkkään ja muiden valittajien mukaan etenkin jätevesiliittymän hinta on kohtuuton. Imatran kaupungilta samat palvelut saisi heidän mukaansa 2 500 eurolla. Heistä kiinteistöjen tulisikin saada itse päättää, millaisen vesihuoltoratkaisun hankkivat. — Kaikki muut ovat pakkoratkaisua halvempia, Esko Kärkäs sanoo. Ei automaatista liittymispakkoa Oikeus ei ottanut osuuskunnan liittymismaksuihin kantaa, koska asia ei kuulu sen toimivaltaan. Valituksenalaisella päätöksellä Imatran kaupunki ratkaisi ainoastaan osuuskunnan toiminta-alueen laajuuden, ei muuta, painotetaan oikeuden ratkaisussa. Kiinteistöillä ei ole edelleenkään automaattista liittymisvelvollisuutta osuuskunnan verkostoon. Tietyin edellytyksin liittymisvelvollisuudesta voi saada vapautuksen Imatran seudun ympäristötoimelta, jos kaikki lain ehdot täyttyvät. Vapautushakemusta käsiteltäessä harkittavaksi tulee muun ohella liittymiskustannusten vaikutus asiaan. — Hallinto-oikeudella ei ole tämän valitusasian yhteydessä toimivaltaa ottaa enemmälti kantaa kiinteistöjen vesijohtoon tai jätevesiviemäriin liittämistä koskevaan kysymykseen, eikä myöskään jätevesiasetuksen merkitykseen liittämisvelvollisuuden kannalta, oikeus toteaa. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/23/Imatralla%20petyttiin%3A%20hallinto-oikeus%20ei%20ottanut%20kantaa%2C%20onko%2015%E2%80%89000%20euroa%20j%C3%A4tevesiliittym%C3%A4st%C3%A4%20sopu-%20vai%20kiskurihinta/2017522287626/4