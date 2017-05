Uutinen

Etelä-Saimaa: Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä istutti talkoilla 2 000 tulevaisuuden puuta: istuta sinäkin, kannustaa Puutarhaliitto Etelä-Karjalan koulutuskuntayhtymä istutti Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi 2 000 männyntaimea Lappeenrannan Vainikkalaan. Mukana istutustalkoissa oli kuntayhtymän hallituksen jäseniä, yhtymävaltuuston puheenjohtajia sekä johtoryhmän jäseniä. Työnjohtajina ja istutustyön asiantuntijoina olivat Saimaan ammattiopisto Sampon metsäalan opettajat ja opiskelijat. Istutuspuuhiin kannustaa myös Puutarhaliitto, joka haastaa kaikki suomalaiset istuttamaan itselleen oman juhlapuun 100-vuotiaan Suomen itsenäisyyden kunniaksi. Juhlapuun kasvun seuraaminen on aina mielenkiintoista ja sen juurelle on mukavaa kokoontua vuosienkin päästä, Puutarhaliitto kannustaa. Kestävämpiä ovat kotimaiset puulajit. Pieneen pihaan ja rakennusten lähelle sopivat monet pihlajalajikkeet. Havupuut puolestaan tarjoavat pitkäaikaisen ympärivuotisen suojan ja ne tuovat väriä maisemaan myös talvella. Lapsille mieleisiä ovat taas hedelmäpuut, joiden satoa on kiva odottaa, liitto vinkkaa tiedotteessaan. Istutettavat juhlapuut pyydetään rekisteröimään www.puutarhaliitto.fi -sivuille. Tavoitteena on 100 000 juhlapuuta. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/23/Etel%C3%A4-Karjalan%20koulutuskuntayhtym%C3%A4%20istutti%20talkoilla%202%E2%80%89000%20tulevaisuuden%20puuta%3A%20istuta%20sin%C3%A4kin%2C%20kannustaa%20Puutarhaliitto/2017522289080/4