Etelä-Saimaa: Ainakin 19 kuollut ja 50 loukkaantunut räjähdyksessä popkonsertissa Manchesterissa — poliisi epäilee itsemurhaiskuksi Areenakonsertissa tehdyssä pommi-iskussa on kuollut ainakin 19 ja loukkaantunut noin 50 ihmistä maanantain ja tiistain välisenä yönä Pohjois-Englannin Manchesterissa. Pommi räjähti valtavassa Manchester Arena -monitoimihallissa, jossa juuri esiintymisensä oli päättänyt nuorison suosikkiartisti, yhdysvaltalainen Ariana Grande. Uutistoimisto Reutersin mukaan poliisi epäilee itsemurhapommittajan tehneen iskun. Uutiskanava CNN kertoo, että tapahtumapaikalla ollut mies on ”identifioitu” todennäköiseksi iskun tekijäksi. Tieto perustuu muun muassa Yhdysvaltalaisiin viranomaislähteisiin, joiden mukaan räjähdys oli todennäköisesti itsemurhaisku. Twitterissä äärijärjestö Isisin kannattajat iloitsivat tapauksesta, mutta terroristijärjestö ei kuitenkaan ole ilmoittautunut iskun tekijäksi. Räjähdyksestä selvinneet ihmiset pakenivat räjähdyksen jälkeen paniikissa. Poliisi totesi jo pian iskun jälkeen tutkivansa räjähdystä terrori-iskuna. Läheisestä puistosta löytyi pian räjähdyksen jälkeen toinen pommiksi epäilty esine. Poliisin pommiasiantuntijat räjäyttivät sen hallitusti. Kohde osoittautui hylätyksi vaatekappaleeksi. Konsertissa esiintynyt Ariana Grande on levy-yhtiön edustajan mukaan kunnossa. Räjähdyspaikka Manchester Arena on Britannian suurin ja Euroopan toiseksi suurin sisähalli. Sinne mahtuu noin 21 000 ihmistä. Britannian pääministeri Theresa May totesi kolme tuntia räjähdyksen jälkeen, että viranomaiset pyrkivät keräämään kaikki mahdolliset tiedot tapauksesta, jota poliisi tutkii ”vastenmielisenä terroritekona”. Lue Helsingin Sanomien juttu täältä. Lue koko uutinen:

