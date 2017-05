Uutinen

Etelä-Saimaa: Adressi ei pysäyttänyt liitosneuvotteluja Lemillä — Sadat lemiläiset vastustavat seurakuntien yhdistämistä Lemin kirkkovaltuusto päätti, että seurakunta jatkaa liitosneuvotteluja Savitaipaleen ja Taipalsaaren seurakuntien kanssa. Asiasta äänestettiin maanantain kokouksessa. Päätös syntyi äänin 12—3. Valtuusto päätti neuvotteluista jo viime vuonna, mutta silloin Luumäki oli vielä mukana liitossuunnitelmissa. Sittemmin Luumäki jättäytyi joukosta pois. Tulenaraksi jatkamispäätöksen tekee se, että seurakuntien yhdistymistä vastustaa moni lemiläinen. Kirkkovaltuustolle myönnettiin kokouksessa Lemin seurakunnan itsenäisyyttä kannattava adressi, jonka oli allekirjoittanut 440 henkilöä. Adressin alulle pannut Irja Haiko ei halunnut kommentoida kiistanalaista asiaa Etelä-Saimaalle. Heikko talous syynä neuvotteluihin Kirkkovaltuuston enemmistön mukaan liitosneuvotteluja kannattaa jatkaa Lemin seurakunnan heikon taloudellisen tilanteen takia. Kirkkovaltuuston puheenjohtaja Olavi Pikkarainen sanoo, että seurakunnan tilinpäätös on ollut miinuksella vuodesta 2009 asti. Poikkeuksen tekee vuosi 2015, jolloin seurakunta sai tuloja muun muassa omaisuuden myymisestä. Pikkaraisen mukaan Luumäen irtautuminen neuvotteluista oli harmillinen uutinen, mutta kolmenkin seurakunnan yhdistyminen tietäisi osapuolille nykyistä leveämpiä hartioita. Hän sanoo, että pienten seurakuntien on tulevaisuudessa yhä vaikeampi pärjätä yksin, kun tulot vähenevät. Muuttuvassa tilanteessa täytyy keksiä uusia selviytymiskeinoja. Pikkaraisen mielestä liitosta vastustetaan tunnepohjalta, vaikka nykymeno on tullut tiensä päähän. — Tuntuu, että vastustuksessa on vähän nurkkakuntaista ajattelua ja omaan napaan tuijottamista. Lemin seurakunnan kirkkoherra Lea Karhinen muistuttaa, että nyt päätettiin vasta neuvottelujen jatkamisesta, ei yhdistymisestä. Liitos voi aiheuttaa eroaallon Yksi liitoksen vastustajista on kirkkovaltuuston jäsen Anu Karhu. Hänen mukaansa neuvotteluja on ajettu kiireellä eteenpäin tekemättä kunnollista vaikutusarviota mahdollisen liitoksen seurauksista. Lemin seurakunnan taloudellinen tilanne on kehno, mutta sitä on Karhun mukaan jo yritetty parantaa säästöillä. Hän ei myöskään ymmärrä, miten Lemi hyötyisi liitoksesta muiden talousvaikeuksissa painivien seurakuntien kanssa. Karhu sanoo, että asian valmistelussa pitäisi ottaa huomioon se, että moni ihminen eroaa kirkosta, jos liitospäätös tulee. Uhmahenkeä on jo ilmassa. — Lemiläiset äänestävät jaloillaan. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/23/Adressi%20ei%20pys%C3%A4ytt%C3%A4nyt%20liitosneuvotteluja%20Lemill%C3%A4%20%E2%80%94%20Sadat%20lemil%C3%A4iset%20vastustavat%20seurakuntien%20yhdist%C3%A4mist%C3%A4/2017122291181/4