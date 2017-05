Uutinen

Etelä-Saimaa: 2nd Step muuttaa saadakseen käytetyille vaatteille ja asusteille lisää tilaa Lappeenrannan keskustassa Katja Riivari on jo jonkin aikaa tuskaillut nykyisen liiketilansa niukkoja neliöitä. 2nd Step on myynyt käytettyjä vaatteita viime vuoden elokuusta lähtien Valtakadulla säästöpankin talossa. — Varsinkin lauantaisin tila loppuu kesken, kun asiakkaita on paljon. Ihmeen sovussa he ovat toisiinsa törmäilleet ja vuorotelleet paikkoja selatakseen vaatteita, Riivari sanoo. Uusi liiketila löytyi aivan nykyisen vierestä Valtakadulla. Ovet siirtyivät joitakin kymmeniä metrejä Valtakadun alkupään suuntaan. Muutto tapahtuu tulevan viikonlopun aikana. Toinen syy isomman tilan etsintään oli se, että esillä olleet vaatteet ja asusteet eivät päässeet nykyisessä liiketilassa parhaalla mahdollisella tavalla esille. — Nyt osa asiakkaista toteaa, ettei jaksa alkaa käydä läpi kaikkea, mutta kun tavarat saa paremmin esille, kaikkien on helpompi löytää haluamaansa. 2nd Step ei ole vanhojen vaatteiden eikä vintage-vaatteiden myyntipaikka, vaan Riivarin tarkoitus on myydä sellaisia käytettyjä vaatteita ja asusteita, joita on myynnissä samaan aikaan vaateliikkeissä. 2nd Stepissä ne kuitenkin maksavat vähemmän, koska ovat käytettyjä. Riivari on vajaan vuoden liikettä pyöritettyään ilahtunut siitä, että asiakaskunta ei ole vain nuoria, joille ajatus käytettyjen vaatteiden ostamisesta on tuttu. — Olen ilahtunut, että olen saanut asiakkaiksi sellaisia, jotka eivät aikaisemmin ole taipuneet käytettyjen vaatteiden ostamiseen, Riivari sanoo. Lue koko uutinen:

http://www.esaimaa.fi/Online/2017/05/23/2nd%20Step%20muuttaa%20saadakseen%20k%C3%A4ytetyille%20vaatteille%20ja%20asusteille%20lis%C3%A4%C3%A4%20tilaa%20Lappeenrannan%20keskustassa/2017122290482/4